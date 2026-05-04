Isparta’da Motokuryelere Geçici Yasak

Isparta’da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle önemli bir karar alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre il genelinde etkisini sürdürecek sağanak ve gök gürültülü yağışlar, yetkilileri harekete geçirdi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, vatandaşların can güvenliği ve trafik emniyetinin sağlanması amacıyla 03 Mayıs 2026 Pazar günü saat 23:59’a kadar bazı kısıtlamalar uygulanacak.

Alınan karar kapsamında:

Motokuryelik faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışı yasaklandı

Yetkililer, özellikle yağışın yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kararın, olası kazaların önüne geçmek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla alındığı ifade edilirken, gelişmelerin hava şartlarına göre yeniden değerlendirileceği bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



