Türkiye’nin temel problemlerinden olan deprem konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde İBB iştirakleri KİPTAŞ, İstanbul İMAR ve BİMTAŞ’ ile birlikte kentsel dönüşümde önemli bir adım atıldı. www.istanbulyenileniyor.com adıyla oluşturulan online platformla, İstanbul’da risk altındaki konutların depreme dayanıklı yapılara dönüştürülmesi amaçlanıyor.İstanbul'da risk altındaki konuk stokunun güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüştürülmesini amaçlayan girişimin olası İstanbul depremine karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamasında etkin hale getirilmesi hedefleniyor.Bugün açılan platformunun tanıtıldığı toplantıya katılan CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Özgür Karabat, ülkemizin deprem kuşağında olması nedeniyle gerekli önlemlerin zaman geçirmeden alınması gerektiğini belirtti. Karabat, İBB’nin bu girişiminin yerinde olduğunu belirterek olası İstanbul depremine hazırlık yönünde bir deprem kurulunun acilen hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Karabat, “Açılışı yapılan online platformun, insan hayatını önceleyen şeffaf ve katılımcı bir platform olacağı kanaatindeyim. İBB ve İştiraklerinin ortak girişimiyle hazırlanan bu platformla vatandaşlarımız anında bilgilendirme alabilecek. Depreme dayanıklı, çevreye dost barınma imkanına erişme noktasında önemli bir avantaj sağlayacak.” dedi.Bu platforma bireylerin doğrudan başvurabileceğini de hatırlatan Krabat, girişimle vatandaşların önemli bir hizmete ulaşmasının da sağlanmış olduğunu belirtti.İstanbul depremine karşı hazırlıkların yerel yönetimlerden merkezi yönetime kadar kolektif ve siyaset üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Karabat: “İBB, bu konuda sürekli çağrılar yapıyor; ancak hükümet ya yerel yönetimleri dışarda bırakan bir anlayışta ısrar ediyor ya da çağrıları görmezden geliyor. Depreme hazırlık konusunda siyasi saiklerle hareket etmek vatandaşın hayatını siyaset malzemesi yapmak kabul edilemez. Can ve mal güvenliği her şeyin üstündedir. Bu konuda da herkes üzerine düşeni yapmalıdır.” dedi.