BAŞKAN VELİ GÖK’TEN ÇİFTE NİKAH.

İKİ KARDEŞ AYNI ANDA MUTLULUĞA ’EVET’ DEDİ.İlçemizin tanınmış esnaflarından İhlas Mağazası Eğirdir Şubesi Sorumlusu Mehmet Ali BOZKURT ve Şenay BOZKURT iki oğlunu birden aynı gün evlendirdi.Songül ve Yusuf, İrem ve Musa Pazar günü Kervansaray Düğün Salonunda hayatlarını birleştirdiler.Renkli geçen düğünde iki gelin ve iki damat vardı, nikahı Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK kıydı. Her iki genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Veli GÖK evlenme cüzdanlarını ise gelinlere takdim etti.Genç çiftleri kutluyor ömür boyu mutluluklar diliyoruz.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)