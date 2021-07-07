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EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE TARİHİ ANLAR

GEVREK’TEN MÜJDE EĞİRDİR KAPALI SPOR SALONUNA 2 MİLYON ÖDENEK

EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE TARİHİ ANLAR
TÜRKİYE
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*EĞİRDİR BELEDİYE MECLİSİNDE TARİHİ ANLAR.
 
*BAŞKAN VELİ GÖK’TEN AHDE VEFA ÖRNEĞİ.
 
*BAŞKAN GÖK, CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNDAN BUGÜNE KADAR TÜM BELEDİYE BAŞKANLARININ TANITIM VİDEOSUNU MECLİSTE İZLETTİ.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN VİDEO  EĞİRDİR BELEDİYESİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILDI.
 
*İLÇEMİZDE YAPIMI BİTEN YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİ MECLİSTE YAPILAN PROTOKOL İLE GERÇEKLEŞTİ. .
 
*GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK; ‘YAŞ SINIRI TANIMADAN TÜM VATANDAŞLARIMIZA ÜCRETSİZ  HAVUZUMUZDA YÜZME ÖĞRETECEĞİZ.’
 
*GEVREK’TEN MÜJDE EĞİRDİR KAPALI SPOR SALONUNA 2 MİLYON ÖDENEK.
 
*EĞİRDİR’DE 800 KİŞİLİK ÖĞRENCİ YURDU YAPIMI 2021 YILINDA START ALACAK.
 
*İLÇEMİZDE YENİ DOĞAN BEBEKLERİN İSMİYLE AĞAÇ DİKİLECEK.
 
Eğirdir Belediye Meclisi 2021 Temmuz ayı toplantısı dün saat 19.00’den gece saat 00.00’e kadar devam etti. Toplantıda tarihi anlar yaşandı. Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar Eğirdir’imize hizmet veren tüm Belediye Başkanlarının İlçemize yaptıkları hizmetler ve geçmişleri hazırlanan muhteşem video ile tanıtıldı. Türkiye’ye örnek olacak çalışma için Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve personeli aylarca bu videoyu hazırlamak için emek sarf etti. Eğirdir Belediye Meclisinde ilk defa izletilen video büyük alkış aldı. Ayrıca video Eğirdir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yaptığı konuşmada; ‘Sevgili arkadaşlar İlçemizde 1975 ve 2021 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapmış olan Belediye Başkanlarımızı ve büyüklerimizi yadedelim, hatırlayalım istedik. Bütün büyüklerimizi iyi dileklerimizle anıyoruz, hayatta olanlara sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen bir çok arkadaşımız var, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.’ dedi.
Eğirdir Belediye Meclisi toplantısına katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek; ‘Biraz önce çok güzel bir sunum hazırlanmış bende eski bir Belediye Başkanının oğlu olarak, bir belediyeci olarak gurur duydum. Allah bu memlekete taş üstüne taş koyanlardan razı olsun. Hepsi bu memlekete bir şeyler yapmak için çaba sarf etmişler ve gayret etmişler. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum’ dedi. Sözlerine şöyle devam eden Gevrek; ‘Sağolsun Belediye Başkanımız bizi hiç geri çevirmedi, yurt yapımı için yer tahsisi yapıldı. 2021 yılında inşallah çocuklarımızın yurt ihtiyacını gidereceğiz. Yaklaşık 800 çocuğumuzun yurt talebini daha önce karşılayamıyorduk, bu ihtiyacı da çözmüş olacağız. Hem Bakanlığımız, hem de kurumumuz adına çok teşekkür ediyorum.  Öte yandan İlçemizde bulunan Kapalı Spor Salonumuzun yenilenmesi için 2 Milyon 32 Bin  TL. ödenek ayrıldı, yakında başlanacak. Yine önümüzdeki ay olimpik yüzme havuzumuza start vereceğiz, tüm çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet vererek yüzme öğreteceğiz’  ifadelerini kullandı. Isparta genelinde ve Eğirdir’de yapılan sportif faaliyetleri anlatan Murat Gevrek Başkan Veli GÖK’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Başkan Veli GÖK ise; ‘Değerli arkadaşlar zaman zaman dost sohbetlerinde dile getiriyoruz. Bazı fırsatları iyi değerlendirmemiz lazım. Mesai mefhumu gözetmeden özellikle Eğirdir’e ilişkin faaliyetlerimizde bilgi ve deneyim olarak her zaman 24 saat bizlerden desteğini esirgemeyen  bir müdürümüz var, kendisine çok teşekkür ediyoruz.’ diyen  Başkan Veli GÖK ayrıca, ‘İlçemize kazandırılan yatırımlarımıza destek veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Isparta Milletvekillerimize, Valimize ve Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz, dedi.
Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne işletme tahsisi yapılan protokol ile devri  Eğirdir Belediye Meclisinin huzurunda imzalanarak gerçekleşti.
Ayrıca Eğirdir Belediye Meclisinde  Birim Müdürleri  01/01/2021 – 30/06/2021 tarihleri arasında yaptıkları faaliyetleri brifing halinde sundular. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Veli GÖK birim müdürlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.
Yine İlçemiz parkları ve ağaçlandırma alanlarında yeni doğan bebeklerin adlarına ağaç dikimi için Eğirdir Belediye Meclisince karar alındı. Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile meclis devam etti.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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