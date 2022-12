Isparta'da 3. sınıf öğrencisi Havva Ebrar Can, çevrim içi yapılan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti.



Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören 9 yaşındaki Havva Ebrar, 3. sınıf kategorisinde 9 bin 625 öğrencinin katıldığı yarışmada sorulan 15 sorunun tamamını doğru cevapladı.



Havva Ebrar, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarının planlı çalışmayla geldiğini söyledi.



Yarışmaya her gün matematik soruları çözerek hazırlandığını belirten Havva Ebrar, "Soruların hepsini doğru cevaplayarak dünya birincisi olduğum için çok mutluyum. Birinci olduğumu öğrenince hemen ailemle paylaştım, çok gururluyum." dedi.



Başarılı öğrenci yaşıtlarına, sınavlara veya yarışmalara hazırlanırken stres yapmamaları ve her gün düzenli ders çalışmaları tavsiyesinde bulundu.



- "Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum"



Havva Ebrar'ın matematik öğretmeni Derya Denizgür ise yarışma sonucunu öğrendiklerinde öğrencileriyle gurur duyduklarını dile getirdi.



Geçen aylarda bir öğrencilerinin daha yarışmada dünya birincisi olduğunu ifade eden Denizgür, "Öğrencilerimiz arkadaşlarına örnek olmaya devam ediyor. Ebrar küçük yaşta olmasına rağmen ailesinin desteğiyle bu yarışmaya katıldı ve çok güzel bir başarı elde etti. Ebrar okula başladığı günden bu yana akıl oyunlarına çok düşkün bir öğrenci. Çok güzel yerlere geleceğine inanıyorum." diye konuştu.



- "Ailecek çok mutluyuz"



Baba Hakan Can da kızlarının başarısıyla mutlu olduklarını ve gurur yaşadıklarını anlattı.



Havva Ebrar'ın akıl oyunları ve satranç etkinlikleriyle kendini geliştirdiğini aktaran Can, "Ülkemize başarıyı getirdiği ve bize bu duyguyu yaşattığı için kendisine teşekkür ediyorum. Ebrar eve geldiğinde düzenli bir şekilde ödevini yapar, kitabını okur, testlerini çözer. Matematik oyunlarını küçüklükten beri seviyordu, buna yönelik bir heyecanı ve ilgisi vardı. Derya öğretmeninin tavsiyesiyle sınava girdi ve ilk sınavında da bu başarıyı yakaladı. Ailecek çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



- Uluslararası Caribou Matematik Yarışması



Öğrencilerin matematiği severek yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan Kanada merkezli organizasyon, internet ortamında, dünya çapında yarışma düzenleniyor. Yılda 6 kez 12 kategoride yapılan yarışma İngilizce, Fransızca ve Farsça yapılıyor. Türkiye'den yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, bu dillerden birini seçiyor.