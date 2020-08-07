2020 sezonunun ilk "Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret denetimine Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. firmasıyla başlanmıştır.

Denetimi yapılan Sincer Gülyağı firması sahibi Yakup SİNCER ise konu ilgili olarak şunları kaydetti;

İlimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla Borsamız tarafından 2018 yılında çalışma başlatılmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusu başarı ile sonuçlanarak "Isparta Gülyağı" menşei adı tescillenmiş ve koruma altına alındı.Bu kapsamda gerekli standartlara haiz olan firmalara ilk olarak 2019 yılında belgeleri verilmiştir."Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanan firmalar her yıl denetime tabi tutularak belgelerini yenilemektedir. Isparta Ticaret Borsası koordinasyonunda, Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü uzmanlarından oluşan denetim komisyonu, başvuruda bulunan firmaların gerekli ölçüm ve analizleri yaparak elde ettiği verileri Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirmektedir. Bu sayede Isparta Gülyağı'nın kalite standardının istikrarı ve muhafazası sağlanmaktadır. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde taklit ve tağşişin önüne geçilmektedir.Coğrafi İşaret çalışmaları ile ilgili konuşan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR; 'Isparta'nın tarımsal alandaki en önemli değeri olan Isparta Gülyağı'na sahip çıkan Sincer Gülyağı firması yetkililerine öncelikle teşekkür ediyorum. İlimiz tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırmak ve piyasada 'Isparta' isminin markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız coğrafi işaretleme çalışmalarında 2.yıla girdik. İlk yıl 2 üreticimizi sertifikalandırdık. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ilk talep Sincer Gülyağı firmamızdan geldi. Önümüzdeki günlerde diğer başvuru sahibi firmalarımızın da denetimlerini tamamlayarak sertifikalı üretici sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Sertifikalı üreticilerimiz pazarda hep bir adım önde olacaklar. Bu projenin sektöre katkısı bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Gülyağı üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren tüm firmalarımızı "Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret belgesini almaya davet ediyoruz. ' dedi.'Gülyağı sektörün ve ilimizin en değerli ürünü, Borsamız tamamladığı çalışma ile birlikte farklı isimlerle anılan ürünümüzü 'Isparta Gülyağı' olarak tescil ettirdi. Bu sektörde yıllardır süregelen bir eksikliği kapattı. Isparta'nın bilinirliğine ve kalite üretime büyük katkı sağladı. Biz müşterilerimize geçen yıl itibariyle 'Isparta Gülyağı' coğrafi işaret sertifikamızı ilettik, olumlu geri dönüşler aldık. Pazarlama çalışmalarımızda da bu belgemizi aktif olarak kullanıyoruz. Özellikle pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılında sertifikalı ürünlerimizin bize avantaj sağlayacağı inancındayız. Eğer gülyağımızı da kaybetmek istemiyorsak ona sahip çıkmalıyız. Kalitesi ve markası belgelenmiş ürünlerimizle yapılacak ticaret sektörümüzü bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Tüm üreticiler ve paydaşlar olarak bu konuda güçbirliği yapmalı ve işbirliği içinde olmalıyız.