GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

2020 Sezonunun İlk “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Yapıldı

2020 Sezonunun İlk “Isparta Gülyağı” Coğrafi İşaret Denetimi Yapıldı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 07.08.2020 17:22
27 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
İlimizde üretilen gülyağının markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla Borsamız tarafından 2018 yılında çalışma başlatılmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret başvurusu başarı ile sonuçlanarak  "Isparta Gülyağı"  menşei adı tescillenmiş ve koruma altına alındı.Bu kapsamda  gerekli  standartlara haiz olan firmalara  ilk olarak 2019 yılında belgeleri verilmiştir.



"Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret logosunu kullanmaya hak kazanan firmalar her yıl denetime tabi tutularak belgelerini yenilemektedir. Isparta Ticaret Borsası koordinasyonunda, Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü uzmanlarından  oluşan denetim komisyonu, başvuruda bulunan firmaların gerekli ölçüm ve analizleri yaparak  elde ettiği verileri Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirmektedir. Bu sayede Isparta Gülyağı'nın kalite standardının istikrarı ve muhafazası sağlanmaktadır. Ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu çerçevesinde taklit ve tağşişin önüne geçilmektedir.

2020 sezonunun ilk "Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret denetimine Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. firmasıyla başlanmıştır.



Coğrafi İşaret çalışmaları ile ilgili konuşan Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR; 'Isparta'nın tarımsal alandaki en önemli değeri olan Isparta Gülyağı'na sahip çıkan Sincer Gülyağı firması yetkililerine öncelikle teşekkür ediyorum. İlimiz tarımsal ürünlerinin katma değerinin artırmak ve piyasada 'Isparta' isminin markalaşmasına katkı sağlamak amacıyla başlattığımız coğrafi işaretleme çalışmalarında 2.yıla girdik. İlk yıl 2 üreticimizi sertifikalandırdık. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi ilk talep Sincer Gülyağı firmamızdan geldi. Önümüzdeki günlerde diğer başvuru sahibi firmalarımızın da denetimlerini tamamlayarak sertifikalı üretici sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Sertifikalı üreticilerimiz pazarda hep bir adım önde olacaklar. Bu projenin sektöre katkısı bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Gülyağı üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren tüm firmalarımızı "Isparta Gülyağı" Coğrafi İşaret belgesini almaya davet ediyoruz. ' dedi.

 

Denetimi  yapılan Sincer Gülyağı firması sahibi Yakup SİNCER ise konu ilgili olarak şunları kaydetti;

'Gülyağı sektörün ve ilimizin en değerli ürünü, Borsamız tamamladığı çalışma ile birlikte farklı isimlerle anılan ürünümüzü 'Isparta Gülyağı' olarak tescil ettirdi. Bu  sektörde yıllardır süregelen bir eksikliği kapattı. Isparta'nın bilinirliğine ve kalite üretime büyük katkı sağladı. Biz müşterilerimize geçen yıl itibariyle 'Isparta Gülyağı' coğrafi işaret sertifikamızı ilettik, olumlu geri dönüşler aldık. Pazarlama çalışmalarımızda da bu belgemizi aktif olarak kullanıyoruz. Özellikle pandemi sürecinin yaşandığı 2020 yılında sertifikalı ürünlerimizin bize avantaj sağlayacağı inancındayız. Eğer gülyağımızı da kaybetmek istemiyorsak ona sahip çıkmalıyız. Kalitesi ve markası belgelenmiş ürünlerimizle yapılacak ticaret sektörümüzü bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Tüm üreticiler ve paydaşlar olarak bu konuda güçbirliği yapmalı ve işbirliği içinde olmalıyız.

2.jpg

1.jpg

3.jpg

Isparta-Gulyagi-Logosu-JPG.jpg

men-ei.jpg
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ
Ekonomi uzmanlarından altın ve dolar değerlendirmesi
32 ilde son dakika karantina kararı! Bakanlıktan açıklama
Isparta'da denetimlere Vali Seymenoğlu'da eşlik etti ve uyarılarda bulundu
Profesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisi
Isparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'nde
Isparta'da Denetimler Tüm Gün Sürecek
Bakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklama
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina
Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...
Tedbirlerle Daha Güçlüyüz
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Tüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulaması
81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi
Günün önemli başlıkları gelişmeleri
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!
TFF merak edilen listeyi açıkladı
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yeni koronavirüs kararı!
Koronavirüs aşısı için 'çok iyi haber' geldi
Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!
Isparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardı
Isparta'da bir doğa harikası Milas sizleri bekliyor!
Isparta nöbetçi fırınlar Kurban Bayramı 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı
Son dakika haber: Isparta 32 spor 3 lig'de
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...Bölgesel yasaklar geliyor! Köy-köy, ilçe-ilçe izolasyon...06 Ağustos 2020
Isparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardıIsparta'da düşen şahsı JAK Timleri kurtardı03 Ağustos 2020
Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!Hükümet düğmeye bastı hepsi değişecek!04 Ağustos 2020
81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi 81 İl Valiliği'ne “COVİD-19 TEDBİRLERİ” Konulu Ek Genelge Gönderildi 05 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldıIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu yeni kararlar aldı05 Ağustos 2020
Koronavirüs aşısı için 'çok iyi haber' geldiKoronavirüs aşısı için 'çok iyi haber' geldi04 Ağustos 2020
Bakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklamaBakan'dan okulların açılmasıyla ilgili önemli açıklama06 Ağustos 2020
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor!04 Ağustos 2020
Günün önemli başlıkları gelişmeleriGünün önemli başlıkları gelişmeleri05 Ağustos 2020
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yeni koronavirüs kararı!Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika yeni koronavirüs kararı!04 Ağustos 2020
Isparta'da bayram süresince trafik denetimleri yapıldı sürücüler bilgilendirildiIsparta'da bayram süresince trafik denetimleri yapıldı sürücüler bilgilendirildi04 Ağustos 2020
Başkan Çetin’den Temmuz Ayı Enflasyonu DeğerlendirmesiBaşkan Çetin’den Temmuz Ayı Enflasyonu Değerlendirmesi05 Ağustos 2020
TFF merak edilen listeyi açıkladıTFF merak edilen listeyi açıkladı04 Ağustos 2020
ISUBÜ'de sürekli işçi statüsündeki 15 kişi görevlerine başladıISUBÜ'de sürekli işçi statüsündeki 15 kişi görevlerine başladı04 Ağustos 2020
Isparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni BinaIsparta'da Nüfus Müdürlüğü’ne Yeni Bina06 Ağustos 2020
Profesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisiProfesör'den koronavirüse karşı 5 aşamalı önlem önerisi07 Ağustos 2020
Isparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'ndeIsparta Ekrem Coşkun Döner Yemek Sepeti'nde06 Ağustos 2020
Tedbirlerle Daha GüçlüyüzTedbirlerle Daha Güçlüyüz05 Ağustos 2020
Tüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulamasıTüm Türkiye'de tarihi koronavirüs uygulaması05 Ağustos 2020
Isparta'da Denetimler Tüm Gün SürecekIsparta'da Denetimler Tüm Gün Sürecek06 Ağustos 2020