Isparta Belediyesi, Ulu Camii ile Hamam arasında kalan ve Atatürk Anıtının da ön bölümünü kapsayan alanda peyzaj çalışması yaptı. Çalışmalarda şehir merkezinin farklı noktalarında olduğu gibi bu bölgeye de laleler dikildi. Rengarenk şekle gelen laleler görsel şölen sunuyor.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına on binlerce lale dikildi. Dikim alanlarından biri de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda bulunan bölge oldu. Ulu Cami bölgesini kapsayan alanda bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte laleler toprakla buluşturuldu. Ayrıca Kaymakkapı Meydanı, ana caddeler ve Karayolları Kavşağındaki orta refüj de lalelerle süslendi. Dikilen laleler açarak, rengarenk bir görünüm oluşturdu. Şehrin birçok yerinde laleler görünümleriyle görsel şölen sunuyor.