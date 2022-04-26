Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, inşaat çalışmaları devam eden Mehmet Tönge Altgeçidinde incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, çalışmalar nedeniyle bir süredir trafiğe kapatılan Mehmet Tönge Mahallesi ve Kayı Köyünden gelen ve Çünür Mahallesi’ne giden yolun Ramazan Bayramı’ndan önce trafiğe açılacağını söyledi.Şehrin merkez trafiğinin yükünü önemli ölçüde alacak ve şehrin 50 yıllık geleceği düşünülerek planlanan 300 metre uzunluğunda, 30 metre kapalı genişlikte, gidiş-geliş 4 şeritli olarak projelendirilen Mehmet Tönge Alt Geçidinde çalışmalar devam ediyor.Mehmet Tönge Altgeçidinin tamamlanmasıyla birlikte üniversitenin batı bölümünden Adliye arasında yaklaşık 7 km’lik yolda sürücüler hiçbir trafik ışığına takılmadan gidebilecek. Ayrıca bu hat üzerinden, Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesine açılan 3,5 km’lik yeni bulvarla da birlikte Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere, Yenice gibi mahallelere gidecekler bu yolu kullanabilecek ve bu sayede İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesindeki trafik yükü azaltılarak, büyük bir rahatlama sağlanmış olacak.Mehmet Tönge Altgeçidi inşaatı dolayısıyla Mehmet Tönge Mahallesi ve Kayı Köyünden gelen ve Çünür Mahallesi’ne giden yol trafiğe kapatılmış ve o yolu kullanacaklar için alternatif bir yol oluşturulmuştu. Bu yolun tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Tönge Altgeçidinde inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Başkan Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi ve Kayı Köyünden gelen ve Çünür Mahallesi’ne giden yolun Ramazan Bayramı’ndan önce açılması için talimat verdi. Başkan Başdeğirmen, “Bu yolu 4-5 gün sonra trafiğe açıyoruz. Mehmet Tönge ve Kayı köyümüz artık normal trafik hattından gidip gelebilecekler. Bu bölgede çalışmalarımızdan dolayı biraz rahatsızlık verdik. Ama bundan sonra daha modern şekilde bu alanları kullanacağız. Isparta’mıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.