Eğirdir'de 2. Kitap Fuarı Başladı

Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı başladı. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen Eğirdir 2. Kitap Fuarı, kum sanatçısı Tarkan Köylü'nün muhteşem şiirleri ve gösterileri ile başladı ve 5 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.Eğirdir 2. Kitap Fuarı'nın açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan Savran, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bu yıl fuar, 25 yazarın ve 60 yayınevi markasının kitaplarını sergiliyor. Eğirdir 2. Kitap Fuarı, yazarların okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzaladığı etkinliklerle de renkleniyor.