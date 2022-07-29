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Isparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyor

Isparta'da GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyor
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GES’e uygun kapalı pazaryeri kuruluyor
 
Isparta Belediyesi Mehmet Tönge Mahallesine, çatısına GES kurulacak şekilde kapalı pazaryeri inşaatına başladı. İnşaatta kullanılacak malzemelerin büyük bir bölümü ise yeni otogar çatısı ile kar yağışında çöken Davraz Çarşamba Pazarından karşılanacak. Böylece milli servete de katkı sunulurken, hiçbir malzemede hurdaya ayrılmamış olacak. Mevcut pazaryerinden sökülen demirler ise Binbirevler Mahallesi pazaryerinde değerlendirilecek.
 
Isparta Belediyesi şehre kapalı pazaryerleri kazandırmaya devam ediyor. Çünür Mahallesinde 3.100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan kapalı pazaryeri inşa ederek vatandaşların ve pazar esnafının hizmetine sunan Isparta Belediyesi şimdide Mehmet Tönge Mahallesindeki pazaryerinin üstünün kapatılması için çalışma başlattı.
Mehmet Tönge Mahallesinde yıllardır 2.100 metrekarelik açık alanda vatandaşlara ve esnafa hizmet veren pazaryerinin üstü çelik konstrüksiyon ile kapatılacak. Pazaryerinin inşasında çatı örtüsü yeni otogar şantiyesinden, kolonlar ise geçen kış kar yağışı sonrasında göçen Davraz Pazaryerinden karşılanıyor. Mehmet Tönge Mahallesi pazaryerinin bir bölümünün kapalı güneşlikleri ise sökülerek, çıkan malzemelerde Binbirevler Mahallesi pazaryerinde değerlendirilecek. Böylece Isparta Belediyesi çıkan hiçbir malzemesini hurdaya ayırmamış ve tekrar geri dönüşümle ekonomiye kazandırmış oluyor. Yapılacak pazaryerinde ayrıca bay-bayan ve engelli tuvaletleri de bulunacak. Mehmet Tönge pazaryerini özel kılan ise projenin Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulmasına uygun olarak planlanmış olması.
Bir süre önce Mehmet Tönge Mahallesindeki pazaryerinin zemininin bozuk olması dolayısıyla zeminde asfalt çalışmaları tamamlanmıştı. Bunun ardından şimdi ise köşe bölümlerde bulunan güneşlikler kaldırılıyor. Pazaryerinin yeni malzemelerle üstünün kapatılmasına ise önümüzdeki günlerde başlanacak.
Mehmet Tönge Mahallesinde süren çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, geçen sene mahalleye yaptığı bir ziyaret esnasında muhtar ve mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda pazaryerinin yer döşemelerinin değiştirildiğini ve asfalt kaplama yapıldığını dile getirdi. Kapalı pazaryerinin üstünün kapatılması ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, “Bugün burada inşaat başladı. 2.100 metrekarelik alanı kapalı pazaryeri haline getiriyoruz. Buradan söktüğümüz malzemeleri Binbirevler Mahallesine götürüyoruz, oradaki pazaryerinin kapatılmasında kullanıyoruz. Burada da yeni otogar çatısı ile Davraz Çarşamba pazaryerinden çıkan malzemeleri kullanacağız. Halıkent Mahallesi kapalı pazaryerinin güçlendirilmesi çalışmalarını da çıkan malzemelerle yapıyoruz. Yani burada hiçbir hurda, atık malzememiz olmuyor. Söktüğümüz tüm malzemeleri bir başka yerde değerlendirme imkânımız oluyor. Statik olarak kullanıma uygun tüm malzemeleri yeni alanlarda kullanmaya çalışıyoruz ve belediyemizin parasını da çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz. Milli servete katkı sunmuş oluyoruz. Bu çalışmalarımızdan vatandaşlarımızda son derece memnun oluyorlar. Bu pazaryerimizde yaz ve kış alışveriş yapmak, sıcaktan ve yağıştan dolayı zor oluyordu. Burayı kapalı hale getirerek modern bir pazaryerine dönüştürüyoruz. Amacımız yaptığımız çalışmalarla vatandaşlarımızın refah düzeyini artırmaktır” dedi.
Başkan Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi Kapalı Pazaryerinin projelendirilmesinin de GES kurulumuna uygun şekilde yapıldığını kaydetti. Başdeğirmen, “Kullandığımız her alanı daha faydalı hale getirmek için çalışıyoruz. Pazaryerimizin çatısına da güneş enerjisi panelleri koyarak burada elektrik üreteceğiz. Belediyemizin enerji ihtiyacının bir bölümünü de burada yapmış olduğumuz bu kapalı pazaryerine kuracağımız GES ile karşılamış olacağız. Bu da şehrimize ve belediyemize çok önemli katkılar sağlayacaktır” görüşlerinde bulundu.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in 2019 seçimleri sonrasında göreve gelmesinin ardından mahallelerinin tüm ihtiyaçlarını kendisine aktardıklarını söyleyen Mehmet Tönge Mahallesi Muhtarı Osman Kınay, yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Muhtar Osman Kınay, “3 yıldan buyana belediyemizin hizmetleri mahallemizden hiç eksik olmadı. DSİ ile belediyemiz iş birliği ile kanal hizmeti yapıldı. Mahallemizin birçok sokak ve caddesinde asfaltlarımız yenilendi. Başkanımızın mahallemizi ziyareti esnasında pazaryerimizin üzerinin kapatılmasını talep etmiştik ve bugün de bu gerçekleşiyor. Pazaryerimiz tamamlanınca burayı her türlü sosyal etkinliklerde kullanabileceğiz” dedi. Yapılan hizmetleri beğenmeyenlerin de olabileceğini dile getiren Muhtar Kınay, “Hizmetler kolay olmuyor. Sağ olsun Şükrü Başkanımızın gayretiyle geliyor. Mahallemizin sınırında gayet güzel bir altgeçit de yapıldı. Altgeçit tamamlandığında mahallemizin değeri bir kat daha artıyor, trafik açısından da rahatlıyor. Geçen hafta içerisinde mahallemize 6,5 km uzunluğunda asfalt döküldü. Bundan dolayı da belediye başkanımıza şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Başkanımız bizleri hiç kırmıyor, talep ettiğimiz hizmetleri de hızlı bir şekilde yerine getirmek için gayret gösteriyor. Bundan dolayı da müteşekkiriz” şeklinde konuştu.
 
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