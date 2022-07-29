Isparta Belediyesi talepler doğrultusunda Aksu’nun Katip Köyü Camiine abdest alma yeri, Eğirdir’in Akdoğan Köy mezarlığına cenaze namazları için namazgah yapıyor ve musalla taşı koyuyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her zaman ‘Isparta’yı merkezin yanı sıra 12 ilçe, 9 belde ve 204 köyüyle bir bütün olarak gördüklerini’ belirtiyor ve köylerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. Başkan Başdeğirmen, köylerden gelen kilit taşı, çocuk oyun parkı ve camilerin çevre düzenlemeleriyle ilgili birçok talebi karşılıyor. Isparta Belediyesi, bugüne kadar çok sayıda köye talepler doğrultusunda destek sağladı. Belediye son olarak Eğirdir İlçesine bağlı Akdoğan Köyü ve Aksu ilçesine bağlı Katip Köyünde çalışmalar yapıyor.Isparta Belediyesi, Akdoğan köyünde Muhtar Mehmet Sağdur’un talebi üzerine köy mezarlığına namazgah yapıyor ve musalla taşı koyuyor. Namazgah ve musalla taşı yapımı için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Akdoğan Köyü Muhtarı Mehmet Sağdur, köy mezarlığının musalla taşı yapımı için Isparta Belediyesi’ne müracaatta bulunduklarını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in müracaatlarını geri çevirmediğini söyledi. Sağdur, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız daha önce de mahalle aralarına kilit taşı, çocuk oyun parkını yapmış, camimizin yapımı için malzeme desteği vermişti. Belediye Başkanımıza köyüm, ihtiyar heyetim ve şahsım adına teşekkür ederim. Belediye Başkanımız köyümüz için bir talepte bulunduğumuzda yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.Vatandaşlar da Akdoğan köyüne vermiş olduğu desteklerden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Vatandaşlar, “Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Sokaklarımıza hep kilit taşı döşendi. Köyümüz ve çevremiz için yapılan hizmete teşekkür ederiz” dediler.Isparta Belediyesi ayrıca, Aksu ilçesine bağlı Katip köyünde bulunan Katip Köyü Caminde kötü bir görünüme sahip olan abdest alma yerini yeniden yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte cami abdest alma yeri modern bir görünüme kavuştu. Yeni abdest alma yeri tamamlandı, cami önündeki şadırvan ise kaldırılacak.Katip Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, köy camisi önündeki abdest alma yerinin yenilenmesi için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e konuyu ilettiklerini belirterek, “Sağ olsun başkanımız bizi kırmadı, abdest alma yerimiz yapıldı. Çok eski bir şadırvanımız vardı. Çok kötü durumdaydı. Eski şadırvanı söküp, bu alanı mermer yapacağız. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” görüşlerinde bulundu.Köy halkı da cami şadırvanının çok harabe durumda olduğunu ve yenilenmesinden dolayı duydukları mutluluğu ifade ettiler. Vatandaşlar, “Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ederiz. Burayı yenilediler, çok güzel oldu. Burası bir eser olarak kalacak. Şadırvanın eski olması köy meydanında kirlilik oluşturuyordu. Yeni yapılan yer çok güzel oldu. Belediye Başkanımız ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Halkımız çok memnun oldu. Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” ifadelerinde bulundular.