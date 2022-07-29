Yaz Spor Okulları kapsamın da Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü idaresinde Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen, 6-18 yaş grubuna hitap eden kurslarda 250 sporcu futbol eğitimi alıyor.Dün akşam saatlerinde Eğirdir Stadyumuna giden Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK ve Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK yapılan çalışmaları bizzat yerinde incelediler. Kursiyerlerden futbol okulu çalışmaları ile ilgili memnuniyet duygularını sorarak genç yeteneklerle sohbet ettiler. Futbolcu adayları çalışmalardan çok memnun olduklarını süreklilik istediklerini dile getirdiler.Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu; ‘Bu çalışmanın sadece bir yaz okulu formatında olmadığını yetenekli gençlerin Türkiye Futboluna kazandırılmasının yanında ileriye yönelik bir proje başlangıcı’ olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti, ‘Özellikli bir futbolcu yetiştirme hedefimizle beraber kültürlü, eğitimli ve ahlak değerlerinin fair play çerçevesi ile bütünleşmesi anlamında kazanımlar sağlamak önceliğimizdir’, dedi. ‘Belediyemizden antrenör, ulaşım, malzeme desteği alarak çalışmaların daha kaliteli olduğunu söyleyen Çelebioğlu, bu anlamda spora ve sporcuya destek veren Eğirdir Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Veli GÖK’e sonsuz teşekkür ediyorum, dedi. Çelebioğlu; ‘Haftanın üç günü devam eden futbol çalışmalarımız toplam 5 antrenör ve farklı yaş gruplarıyla Eğirdir’imizin ve Eğirdir’li çocuklarımızın hizmetindeyiz. Bu bağlamda çocuklarımıza ve gençlerimizin daha sağlıklı daha mutlu, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarına olanak sağlayan tüm etkinliklerimize katılan geleceğimiz gençlerin hep yanında olan Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza tekrar tekrar minnettar olduğumuzu belirtiyorum.’ dedi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)