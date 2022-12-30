Isparta'da bu yıl marketlerde yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 14 işletmeye 24 bin 550 lira ceza uygulandı.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, gazetecilere, yıl içinde kentteki zincir marketlerde ve temel ihtiyaç malzemesi satan işletmelerde rutin denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yıl 269 işletmede denetim yaptıklarını aktaran Ülger, "Şikayetli ve şikayetsiz yaptığımız denetimlerde 14 firmaya toplam 24 bin 550 lira cezai işlem uygulandı." dedi.

Denetimlerde raflardaki ürünleri, kasadan geçen fiyatları kontrol ettiklerini dile getiren Ülger, kontrollerin gelecek yıl da devam edeceğini bildirdi.

Vatandaşların şikayetlerini de değerlendirip, anında kontrole gittiklerini ifade eden Ülger, zaman zaman asılsız şikayetlerle de karşı karşıya kaldıklarını söyledi.