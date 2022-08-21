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Isparta Kasaba Haberleri: SAV’ın yollarına kilit parke

Isparta Kasaba Haberleri: SAV’ın yollarına kilit parke
TÜRKİYE
G.Tarihi: 21.08.2022 00:36
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SAV’ın yollarına kilit parke taşı döşeniyor
Sav Kasabası’nın başarılı Belediye Başkanı Şakir İpekçi, doğalgaz çalışmaları dolayısıyla yıpranan eski yolların kazınarak yerine kilit parke taşı döşeme çalışmalarının hızla devam ettiğini açıkladı. İpekçi, “Çalışmalarımızda TBMM Başkan Vekilimiz ve Isparta Milletvekilimiz Süreyya Sadi Bilgiç’in her zaman büyük desteğini görmekteyiz” dedi.
Sav Kasabasının yollarının daha modern ve güzel  olması noktasında çalışmalar yürüttüklerini belirten Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Kasabamızdaki yollara 3 yılda yaklaşık 35 bin m2  taş döşedik. Bu çalışmalarımız yaz boyunca devam edecek” dedi.

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
NEDENİYLE YOLLARDA
YIPRANMA YAŞANDI.
Üç yıl önce Sav Kasabası’nda başladıkları doğalgaz çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Şakir İpekçi, “Doğalgaz çalışmaları Kasabamızın tüm cadde ve sokaklarında gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasında da ister istemez eski asfalt yollar yıprandı. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması ve yollarımızı modernleştirme ve güzelleştirme adına Kasabamızın içerisindeki eski yolları kazıyıp yerine kilit parke taşı döşüyoruz. Çalışmalarımız boyunca toplam 45 bin m2  alana kilit parke taşı döşemiş olacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana kadar 35 bin m2 kilit parke taşı döşedik. Yaz boyunca devam edecek olan çalışmalar sonrasında Sav Kasabasında toplam 45 bin m2 alanda kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlanmış olacak. Kilit parke taşı döşenen mahalle içi yollarımız daha güvenli ve modern hale geldi. Araç ve yaya trafiğine uygun hale gelen yollarımızda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekleri tek tek değerlendirip yollarımızın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. ” dedi.
Bu arada Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi zaman zaman kilit parke taşı döşenen alanları ziyaret ederek kendi elleriyle taş döşeme çalışmalarına destek veriyor. Başkan İpekçi, “Kasabamızın kilit parke taşını döşeyen şirketin elemanlarını sık sık ziyaret edip çalışmaları yakından takip ediyoruz. Ayrıca kendimizde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına katkıda bulunuyoruz” dedi.
Öte yandan Sav Kasabası içindeki köprünün genişletildiğini ve sözkonusu alanın da asfaltlandığını kaydeden Başkan İpekçi, “Özel İdareden sağladığımız asfaltla Sav Kasabasındaki ihtiyaç duyulan yerleri de asfaltlıyoruz. Çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da büyük takdir görmektedir. Seçim beyannamesinde söz verdiğimiz tüm vaatlerimizi büyük ölçüde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

MEZARLIKLAR
ELDEN
GEÇİRİLİYOR…
Sav Kasabasında 4 ayrı yerde bulunan mezarlıklarda da çalışmalar yapılıyor. Kasabadaki mezarlıkların bakım onarım çalışmaları ile dış duvarlarının elden geçirilmekte olduğunu belirten Belediye Başkanı Şakir İpekçi,  “Mezarlıklarımızın komple bakımlarını yapıyoruz. Mezarlıkların iç kısımlarındaki yolları yeniden düzenliyoruz, ayrıca mezarlık duvarlarını boyayıp güzel bir şekle getiriyoruz. Tamamen uzman kişiler tarafından yürütülen çalışmalarımız halkımız tarafından da büyük beğeni ve takdir görüyor. Mezarlıklarımızdaki çalışmalar tamamlanınca güzel bir görünüme kavuşacak. Mezarlıklarımızın özellikle duvarları eskisi gibi yıkık dökük vaziyetten kurtarılmış olacak” dedi.
Sav Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabadaki park ve mezarlık çalışmalarının bu yıl içerisinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.

SAV KASABASI İÇİN ÇOK
ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR
Sav Kasabasının AK Partili başarılı Belediye Başkanı Şakir İpekçi, Kasabada yatırımların son hızla devam ettiğini belirterek, “Sav Kasabamız için çok önemli projelerimiz var. Bunları tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Sav’da hizmet bitmez, yatırımlar bitmez” dedi.  AK Parti Isparta Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in desteği ile 3,5 yılda kasabaya çok önemli yatırımlar kazandırdıklarını ifade eden Başkan İpekçi, “Sav’da gerek alt yapı gerekse üst yapı alanlarında Belediye olarak 18 milyon liralık, Devlet imkanlarıyla da 40 milyon liralık olmak üzere yaklaşık 60 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların gerçekleşmesinde en büyük desteği gördüğümüz başta Milletvekilimiz ve TBMM Başkan Vekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç’e ve Mehmet Uğur Gökgöz’e en kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum. Kendilerinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.
 
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