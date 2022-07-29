Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Baruş Başkanlığında ToplandıMadde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması, bağımlılıkla mücadelede paydaşlar arasında sağlıklı bir iş birliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun 2022 yılı ilk toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Ali Taşkın Balaban, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurul üyeleri katıldı.Açılış konuşmasında toplantıda, 2022 yılının ilk 6 ayında bağımlılıkla mücadele kapsamında meydana gelen gelişmelerin değerlendirileceğini aktaran Vali Baruş, önümüzdeki dönemde alınacak tedbirlerin de yine bu toplantıda kararlaştırılacağını söyledi.Vali Baruş “Bağımlılık mücadele, insanımızın sağlığının tehlike altına düşmesini önlemek için ve geleceğe daha güvenli nesiller bırakmamız için hepimizin birlikte elbirliği ile yapması gereken bir mücadele. Bu mücadelede bütün kurumlarımıza çok önemli işlevler, paylar düşüyor. Azimle, yılmadan hep birlikte mücadele edersek bazı zorlukları elbirliği ile aşma fırsatı bulabiliriz. Bu anlamda şu ana kadarki çalışmalarımıza katkısı olan tüm arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, kamu kurumlarımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.Ardından bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirilerek katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda kurumlar da bağımlılıkla mücadele konusunda yaptıkları çalışmaları aktararak katılımcılarla görüş alış verişinde bulundular.