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Isparta'da Kirazlıdere’ye Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terası yapılıyor

Isparta'da Kirazlıdere’ye Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terası yapılıyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.07.2022 13:59
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kirazlıdere’ye Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terası yapılıyor
 
Isparta Belediyesi tarafından Kirazlıdere’ye yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Sosyal tesisler önünde bulunan alanda cam seyir terasının inşa çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde yerden 25 metre yükseklikte kurulan 16 metre çapındaki cam terastan şehri kuşbakışı izleyebilecek. Cam seyir terası akşamları da ışık şovlarıyla kente renk katacak. Cam terasın Isparta için farklı bir görüntü oluşturacağını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Burası Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terasları arasında olacak” dedi.
 
Isparta Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Kirazlıdere Sosyal Tesislerinin ön kısmında yer alan, şehri kuşbakışı gören bölüme cam seyir teras yapım işi tüm hızıyla sürüyor. Çelik konstrüksiyon üzerinde yerden 25 metre yüksekliği ve 2,5 metre genişliğinde 35 metre yürüyüş yolu bulunan, 16 metre genişliğinde toplamda 300 metrekarelik cam seyir alanına sahip teras lazer aydınlatmalarla donatılıyor. Gece ışık gösterileriyle de şehirden görülebilecek seyir terası inşaatı ile ilgili çalışmaları Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinde inceledi.
Bugüne kadar Kirazlıdere Sosyal Tesislerini inşa ettiklerini ve tesislere çıkan yol güzergahı üzerinde düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sosyal tesisler önünde bulunan alanda planladıkları cam seyir terası yapım işine başlandığını söyledi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Başdeğirmen, projenin en hassas şekilde hazırlandığını dile getirerek, “Isparta’yı genel anlamda görecek bir cam seyir terası yapıyoruz” dedi.
Seyir terasının teknik özelliklerinden de bahseden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yine yürüyüş yolu ile terasa gelindiğini, yerden 25 metre yükseklikteki terasın 300 metrekareden oluştuğunu söyledi. Başdeğirmen, “Bu alandan vatandaşlarımız Isparta’yı seyretme imkanına sahip olacak. Bu çalışma Isparta’mız için de farklı bir görüntü oluşturacak. Dışarıdan gelen misafirlerimizin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir çalışma. Ülkemizin çeşitli yerlerinde de cam teraslar var, burası da Türkiye’nin sayılı ve büyük cam terasları arasında olacak. Yapmış olduğumuz cam terasın bir başka özelliği ise terasın ayak ve yürüyüş yolu ile platformunun lazer ışıklarla donatılmış olması.  Geceleri burada ışık gösterileri de yapılabilecek. Cam teras inşaatımız bittikten sonra sosyal tesisimizin altında bulunan kafe bölümünün kullanabileceği büyük bir açık alanda kazandırılmış olacak. Bu yapmış olduğumuz çalışmanın Isparta’mıza güzel bir kazanç olduğu inancındayım. Dışarıdan bir misafirimiz geldiğinde getirilebilecek ve vakit geçirilebilecek alanlardan birisi Kirazlıdere oldu. Buraya gelen misafirlerimize personellerimiz tarafından gerekli ilgi ve alaka gösteriliyor. Herkes memnun. Memnun olunduğu sürece bizler de gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Bu bölgede önümüzdeki yıl için farklı düşüncelerimiz var. Buradaki oturma ve vakit geçirme alanlarını fazlalaştırarak, alandaki hizmetimizi genişleteceğiz” görüşlerinde bulundu.  
Kirazlıdere Sosyal Tesisleri ile üst bölgesindeki yoldan da Andık Deresi Bezirgan Şelalesi piknik alanına ulaşılabildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu alanlar vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilecekleri alanlar olacak” ifadesinde bulundu.
Yapımı geçen yıl tamamlanan ve ağustos ayında hizmete giren Kirazlıdere Sosyal Tesisleri ve yol güzergahı üzerinde yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da beğeni ile karşılanıyor.
Isparta Belediyesi tarafından bölgede yapılan çalışmalar kapsamında Kirazlıdere’ye; 2 kat olarak 1200 metrekare alan üzerine kafe restoran inşa edildi. Sosyal tesise ulaşan 1.200 metrelik yol güzergahında bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldı. Yol güzergahı boyunca surlar oluşturuldu, oturma bankları kondu, aydınlatmalar ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. 100 araçlık otopark alanı faaliyete geçirildi.
Yol üzerinde birisi büyük olmak üzere iki adet şelale yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından verilen F-4 fantom savaş uçağının Ispartalı hava şehitlerimiz anısına montajı gerçekleştirildi. Yol güzergahında ayrıca özel günlerde sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin yapılabileceği bir adet amfi tiyatro ile meydan oluşturulurken, altında da aperatif yiyeceklerin, çay ve kahvenin satılacağı dükkanlar yapıldı.
 
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