Isparta'nın Gururu Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten IGC'ye Ziyaret

Geçtiğimiz yıl Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve yaptığı başarılı çalışmalarla kısa sürede hem Antalyalıların hem de Antalya'da yaşayan Ispartalıların takdirini kazanan hemşehrimiz Orhan Çevik, Isparta Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Beraberinde Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli ile birlikte Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'ı Tuhafiyeciler sitesindeki ofisinde ziyaret eden Antalya Emniyet Müdürü Çevik ve Senirkent Belediye Başkanı Heybeli, bir süre sohbet ettiler. Ziyarette Isparta Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Selçuk Öçal'ın yanı sıra Gazeteciler Vasıf Sertçelik, Serkan Nogay, Nasuh Özkan ve Tayfun Yılmaz da hazır bulundu.

Isparta Basınının sorunlarına ilişkin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş'dan bilgiler alan Antalya Emniyet Müdürü Çevik, basının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Üzerimize düşen bir görev varsa her zaman yapmaya hazırız" dedi. IGC Başkanı Mustafa Baş, Isparta Basınının yıllardır kendisine ait bir yeri olmadığını belirterek, "Ancak Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in talimatı ile Isparta Basınının kullanımına sunulmak üzere Basın Merkezi yapımına başlandı. İnşallah 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kendi yerimizde olmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi. Antalya Emniyet Müdürü Çevik de bunun son derece sevindirici bir durum olduğunu belirterek, "İnşallah sizi bir dahaki sefer yeni yerinizde ziyaret etmiş oluruz" dedi.

Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mustafa Baş da nazik ziyaretlerinden dolayı başta Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli'ye teşekkür ederek, "Sayın Müdürümüzü geçtiğimiz aylarda kendisini Antalya'da ziyaret etmiştik, bizleri çok samimi bir şekilde karşılayıp ağırladılar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugünkü nazik ziyaretlerinden dolayı da şahsım ve meslektaşlarım adına hem Emniyet Müdürümüze hem de Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra karşılıklı sohbet şeklinde geçen ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.