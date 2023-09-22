Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Araç Parkını Güçlendiriyor

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, araç parkını güçlendirmek amacıyla 1987 model Ford kamyonu, taşıyıcı-kurtarıcı araca dönüştürerek kullanıma hazır hale getirdi. Bu revizyonla birlikte, 20 tonun altındaki mini ekskavatörler, beko loderler, arazözler, pikaplar ve ilk müdahale araçlarının arızalandığı durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde tamir edilebilecek.

Taşıyıcı-kurtarıcı aracın kullanılması sayesinde, yangın sezonunda dozerlerin naklinin daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu güncelleme, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün operasyonlarını daha verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı olacak.