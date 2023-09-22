Bu Ağaç 50 Yılda Bir Çiçek Açıyor!

Baobab ağacının çiçekleri 50 yılda bir açar ve bu çiçekler sadece bir geceliğine açık kalır.

Dünya genelinde 8 farklı türü bulunur ve kökeni Afrika, Madagaskar ve Avustralya'ya dayanır. Ayrıca Hindistan ve Karayipler gibi bölgelerde de yetiştirilmektedir.

Bu muazzam ağacın yüksekliği 30 metreye kadar ulaşabilir ve gövdesinin çapı 7 metreyi bulabilir.

Baobab ağacı, aşırı kuraklığın hüküm sürdüğü ortamlarda yaklaşık 120.000 litre suyu depolayabilir ve 10 yıl boyunca yağmursuz bir şekilde hayatta kalabilir.

Bu olağanüstü ağacın ömrü tahminen 1000 yıl kadar uzun bir süreye denk gelir.

Baobab ağacı, eşsiz özellikleriyle dikkat çeken bir bitki türüdür. İşte baobab ağacı hakkında ilginç bilgiler:Baobab ağacı, doğanın bize sunduğu benzersiz bir mucizedir ve özellikleriyle insanları her zaman hayrete düşürmeyi başarmıştır.