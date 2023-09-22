Bu Ağaç 50 Yılda Bir Çiçek Açıyor!

Baobab ağacı, eşsiz özellikleriyle dikkat çeken bir bitki türüdür. İşte baobab ağacı hakkında ilginç bilgiler:
- Baobab ağacının çiçekleri 50 yılda bir açar ve bu çiçekler sadece bir geceliğine açık kalır.
- Dünya genelinde 8 farklı türü bulunur ve kökeni Afrika, Madagaskar ve Avustralya'ya dayanır. Ayrıca Hindistan ve Karayipler gibi bölgelerde de yetiştirilmektedir.
- Bu muazzam ağacın yüksekliği 30 metreye kadar ulaşabilir ve gövdesinin çapı 7 metreyi bulabilir.
- Baobab ağacı, aşırı kuraklığın hüküm sürdüğü ortamlarda yaklaşık 120.000 litre suyu depolayabilir ve 10 yıl boyunca yağmursuz bir şekilde hayatta kalabilir.
- Bu olağanüstü ağacın ömrü tahminen 1000 yıl kadar uzun bir süreye denk gelir.