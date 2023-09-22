Antre Ala, Isparta 32 Spor'a Moral Yemeği Verdi

Isparta'nın gurur markası Antre Ala, şehrin futbol takımı Isparta 32 Spor'a moral yemeği düzenledi. Geleneksel Türk Mutfağı'nın lezzetlerini sunan Antre Ala, Iyaş Bulvar'da düzenlenen bu özel etkinlikte takımı destekledi. Yemeğe, Isparta 32 Spor Asbaşkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Fehmi Gezer'in ev sahipliği yaptığı organizasyona 2. Başkan Mehmet Pala, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Düzcespor maçı öncesinde gerçekleşen bu moral yemeği, futbolcuların galibiyet sözü verdiği anlamlı bir buluşma oldu.