Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri ve Hazırlık Çalışmalarını Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde GerçekleştirdiIsparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde eğitim ve hazırlık çalışmalarını başarıyla tamamladı. Eğitime, Bölge Müdürü Rifat Ataş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Bucak Orman İşletme Müdürü, teknik elemanlar, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme ekipleri katıldı.Eğitim öncesi bir konuşma yapan Bölge Müdürü Rifat Ataş, yangın sezonunun başladığı andan itibaren her işletme şefi, orman muhafaza memuru ve yangın söndürme ekibinin her an yangına müdahale edecekmiş gibi hem zihinsel hem de bedensel olarak hazır olması gerektiğini vurguladı. Ataş, ekip üyelerinin zihinlerini orman yangınlarına odaklamaları gerektiğini belirterek, "Ben bu ekibin her şeyin en iyisini yapacağına inanıyorum. Yangınsız bir sezon diliyorum. Öncelikle sizin can güvenliğiniz önemli, kazasız belasız az hasarlı bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yangınların kontrol altına alınması ve büyük çapta zararların önlenmesi için ekiplerin sürekli eğitim ve hazırlık içinde olmasına büyük önem vermektedir. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bu eğitim, ekiplerin yangınla mücadele becerilerini geliştirmek ve koordineli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.Orman yangınları, doğal yaşam alanlarına ve biyoçeşitliliğe büyük zararlar verebilen ciddi bir tehdittir. Bu nedenle, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği eğitimler ve hazırlık çalışmaları, yangınların hızlı bir şekilde tespit edilmesi, etkili müdahale ve koordinasyonun sağlanması ve yangınların kontrol altına alınması için hayati öneme sahiptir.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ederek, orman yangınlarının etkilerini minimize etmek ve orman varlıklarını korumak amacıyla yoğun gayret göstermektedir. Eğitim ve hazırlık çalışmaları, yangınla mücadelede uzmanlaşmış ekiplerin yetkinliklerini artırmak ve en son teknolojik araçları kullanarak etkin bir şekilde yangınları kontrol altına alabilmek için düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, eğitimler ve hazırlık çalışmalarıyla yangınla mücadelede ekip çalışmasını ön planda tutmaktadır. Ekipler arasında iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yangın bölgelerine hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, yangın ekiplerinin fiziksel dayanıklılığını artırmak ve yangın güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla da eğitimler düzenlenmektedir.2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele eğitimleri ve hazırlık çalışmaları, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde başarıyla tamamlanmış olup ekipler, yangın sezonuna en iyi şekilde hazır durumdadır. Yangınların erken tespiti, hızlı müdahale ve etkili koordinasyon sayesinde orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, gelecek dönemde de orman yangınlarıyla mücadele konusunda kararlılığını sürdürecek ve bölgedeki orman varlıklarını koruma çabalarını artırarak sürdürecektir. Toplumun da bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturulması için çeşitli kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.Kaynak: Isparta Haber Ajansı