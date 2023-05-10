GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yangın Mücadele Eğitimleriyle Hazırlıklı!
TÜRKİYE 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimleri ve Hazırlık Çalışmalarını Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde Gerçekleştirdi
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde eğitim ve hazırlık çalışmalarını başarıyla tamamladı. Eğitime, Bölge Müdürü Rifat Ataş, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü, Bucak Orman İşletme Müdürü, teknik elemanlar, işletme şefleri, orman muhafaza memurları ve yangın söndürme ekipleri katıldı.
Eğitim öncesi bir konuşma yapan Bölge Müdürü Rifat Ataş, yangın sezonunun başladığı andan itibaren her işletme şefi, orman muhafaza memuru ve yangın söndürme ekibinin her an yangına müdahale edecekmiş gibi hem zihinsel hem de bedensel olarak hazır olması gerektiğini vurguladı. Ataş, ekip üyelerinin zihinlerini orman yangınlarına odaklamaları gerektiğini belirterek, "Ben bu ekibin her şeyin en iyisini yapacağına inanıyorum. Yangınsız bir sezon diliyorum. Öncelikle sizin can güvenliğiniz önemli, kazasız belasız az hasarlı bir sezon olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, yangınların kontrol altına alınması ve büyük çapta zararların önlenmesi için ekiplerin sürekli eğitim ve hazırlık içinde olmasına büyük önem vermektedir. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bu eğitim, ekiplerin yangınla mücadele becerilerini geliştirmek ve koordineli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.
Orman yangınları, doğal yaşam alanlarına ve biyoçeşitliliğe büyük zararlar verebilen ciddi bir tehdittir. Bu nedenle, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği eğitimler ve hazırlık çalışmaları, yangınların hızlı bir şekilde tespit edilmesi, etkili müdahale ve koordinasyonun sağlanması ve yangınların kontrol altına alınması için hayati öneme sahiptir.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına aralıksız devam ed
erek, orman yangınlarının etkilerini minimize etmek ve orman varlıklarını korumak amacıyla yoğun gayret göstermektedir. Eğitim ve hazırlık çalışmaları, yangınla mücadelede uzmanlaşmış ekiplerin yetkinliklerini artırmak ve en son teknolojik araçları kullanarak etkin bir şekilde yangınları kontrol altına alabilmek için düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, eğitimler ve hazırlık çalışmalarıyla yangınla mücadelede ekip çalışmasını ön planda tutmaktadır. Ekipler arasında iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, yangın bölgelerine hızlı ve etkili müdahale yapılabilmesi için büyük bir önem taşımaktadır. Ayrıca, yangın ekiplerinin fiziksel dayanıklılığını artırmak ve yangın güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla da eğitimler düzenlenmektedir.
2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele eğitimleri ve hazırlık çalışmaları, Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'nde başarıyla tamamlanmış olup ekipler, yangın sezonuna en iyi şekilde hazır durumdadır. Yangınların erken tespiti, hızlı müdahale ve etkili koordinasyon sayesinde orman yangınlarının kontrol altına alınması ve yayılmasının önlenmesi hedeflenmektedir.
Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, gelecek dönemde de orman yangınlarıyla mücadele konusunda kararlılığını sürdürecek ve bölgedeki orman varlıklarını koruma çabalarını artırarak sürdürecektir. Toplumun da bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı duyarlılık oluşturulması için çeşitli kampanyalar ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir.

Kaynak: Isparta Haber Ajansı
 
345606466-550757907211783-2521529022103156876-n345583156-3535594229997483-6904311521962646183-n345590286-1349398185792703-7765763584828037702-n345603495-896019674799990-5388566508385111428-n345625909-623730302946828-6973127864329599320-n
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Akaryakıt Fiyatları Gece Yarısı Çifte Zam Aldı: Benzin ve Motorin Fiyatları Arttı
Gelir Düzeyinde Önemli Gelişmeler: Asgari Ücret, Memur ve Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Enflasyonla Beraber Artış Yolda
Şarkikaraağaç’ın Saklı Cenneti Mada Adası Köy Yaşam Merkeziyle RenkleniyorŞARKİKARAAĞAÇ’IN SAKLI CENNETİ MADA ADASI KÖY YAŞAM MERKEZİYLE RENKLENİYOR
Narkotik Operasyonunda 48 Şüpheli Yakalandı: Uyuşturucu Ticaretine Darbe
Yunus Timleri Başarılı Operasyonlar Gerçekleştirdi: Uyuşturucu Suçlarına Karşı Mücadele SürüyorYUNUS TİMLERİ BAŞARILI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRDİ: UYUŞTURUCU SUÇLARINA KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR
Isparta'da Hayvan Pazarı AçıldıISPARTA'DA HAYVAN PAZARI AÇILDI
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Müjdeli Haber: Düve Alım Desteğiyle Hayvancılık Sektörü DestekleniyorISPARTA İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN MÜJDELİ HABER: DÜVE ALIM DESTEĞİYLE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ DESTEKLENİYOR
Isparta 32 Spor'un Başarısız Sonuçlarıyla İşi Zora Soktu ISPARTA 32 SPOR'UN BAŞARISIZ SONUÇLARIYLA İŞİ ZORA SOKTU
Dumanlar Aktar'dan Bu Yaz Formda Olmanızı Sağlayan Sağlıklı Ürünler!DUMANLAR AKTAR'DAN BU YAZ FORMDA OLMANIZI SAĞLAYAN SAĞLIKLI ÜRÜNLER!
IGSİAD Yönetimi Gül Petek Sanayi Kooperatifi ile Buluştu IGSİAD YÖNETİMİ GÜL PETEK SANAYİ KOOPERATİFİ İLE BULUŞTU
Aziz Şehidimiz J.Uzm.Onb. Oğuzhan Kabayel Son Yolculuğuna Uğurlandı AZİZ ŞEHİDİMİZ J.UZM.ONB. OĞUZHAN KABAYEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Oy Kullanırken Dikkat Etmeniz Gereken 6 Kural: Oyunuz Geçersiz Sayılabilir!
Patates ve Soğan Fiyatlarında Büyük Düşüş: Tarlada Ürün Kalmaya Başladı!
Emeklilikte Yeni Dönem: Az Primle Yüksek Maaş Müjdesi
ISPARTALI J.UZM. ONB. OĞUZHAN KABAYEL ŞEHİT OLDU
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek
Eğitime 1 Gün Ara
CHP'li Halıcı, gençlerle buluştuCHP'Lİ HALICI, GENÇLERLE BULUŞTU
Isparta Valisi Aydın Baruş Keçiborlu İlçesinde Yatırımları İncelediISPARTA VALİSİ AYDIN BARUŞ KEÇİBORLU İLÇESİNDE YATIRIMLARI İNCELEDİ
Isparta Şehir Hastanesi Uzmanından Ellerimizin Temizliği Konusunda Önemli Uyarılar! ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ UZMANINDAN ELLERİMİZİN TEMİZLİĞİ KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARILAR!
Isparta'da Şap Hastalığına Karşı Alınan Kısıtlamalar Kaldırıldı ISPARTA'DA ŞAP HASTALIĞINA KARŞI ALINAN KISITLAMALAR KALDIRILDI
EPDK, Bedelsiz Doğal Gaz Uygulamasının Fatura Yansıması İçin Usul ve Esaslarını Belirledi
Akaryakıta Peş Peşe İndirimler: Benzin ve Motorinde Yeni İndirim Daha!
Isparta'da Beklenen Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!
Isparta'da Atıl Durumda Olan Araziler Üretime Kazandırılıyor: Binlerce Çiftçiye Tohum Dağıtımı Yapıldı!ISPARTA'DA ATIL DURUMDA OLAN ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR: BİNLERCE ÇİFTÇİYE TOHUM DAĞITIMI YAPILDI!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'nın Gerçek Gül ve Lavantasıyla Üretilen Lezzet: Eylül Minel Lokum FabrikasıIsparta'nın Gerçek Gül ve Lavantasıyla Üretilen Lezzet: Eylül Minel Lokum Fabrikası03 Mayıs 2023
Isparta'nın Lezzetli Döner Markası: Emek Döner Isparta'nın Lezzetli Döner Markası: Emek Döner 05 Mayıs 2023
Altın fiyatları çifte rekor kırdıAltın fiyatları çifte rekor kırdı04 Mayıs 2023
Emekli ve Memur Maaşları için 4 Aylık Enflasyon Zammı KesinleştiEmekli ve Memur Maaşları için 4 Aylık Enflasyon Zammı Kesinleşti03 Mayıs 2023
Nisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta ÖdenecekNisan Ayında Emekli Olanların Bayram İkramiyeleri 9 Mayıs'ta Ödenecek07 Mayıs 2023
Piramit Cam: Yenilikçi cam sektörü şirketi olarak ev ve iş yerlerinizde enerji tasarrufu sağlıyorPiramit Cam: Yenilikçi cam sektörü şirketi olarak ev ve iş yerlerinizde enerji tasarrufu sağlıyor03 Mayıs 2023
Isparta'da Beklenen Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!Isparta'da Beklenen Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!05 Mayıs 2023
Motorinde büyük indirim: İşte yeni fiyatlarMotorinde büyük indirim: İşte yeni fiyatlar03 Mayıs 2023
Akıl ve Zeka Oyunları 5. Türkiye Şampiyonası Isparta İl Finali İlkokullar Kategorisi'nde 182 Öğrenci YarıştıAkıl ve Zeka Oyunları 5. Türkiye Şampiyonası Isparta İl Finali İlkokullar Kategorisi'nde 182 Öğrenci Yarıştı04 Mayıs 2023
Isparta'da Atıl Durumda Olan Araziler Üretime Kazandırılıyor: Binlerce Çiftçiye Tohum Dağıtımı Yapıldı!Isparta'da Atıl Durumda Olan Araziler Üretime Kazandırılıyor: Binlerce Çiftçiye Tohum Dağıtımı Yapıldı!05 Mayıs 2023
Çalışanların Emekli Aylığına Kavuşması Müjdesi VerildiÇalışanların Emekli Aylığına Kavuşması Müjdesi Verildi04 Mayıs 2023
EPDK Kararı ile Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı YayımlandıEPDK Kararı ile Ücretsiz Doğalgaz Kullanımı Yayımlandı05 Mayıs 2023
Akaryakıta Peş Peşe İndirimler: Benzin ve Motorinde Yeni İndirim Daha! Akaryakıta Peş Peşe İndirimler: Benzin ve Motorinde Yeni İndirim Daha! 05 Mayıs 2023
Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı için Canlı Hayvan Pazarını GenişletiyorIsparta Belediyesi, Kurban Bayramı için Canlı Hayvan Pazarını Genişletiyor04 Mayıs 2023
Isparta'da İzcilik Eğitimi Programı Tamamlandı, Yavru Kurtlar Gökçay Kampına HazırlanıyorIsparta'da İzcilik Eğitimi Programı Tamamlandı, Yavru Kurtlar Gökçay Kampına Hazırlanıyor04 Mayıs 2023
Akaryakıtta Çifte Büyük İndirim MüjdesiAkaryakıtta Çifte Büyük İndirim Müjdesi04 Mayıs 2023
CHP'li Halıcı, gençlerle buluştuCHP'li Halıcı, gençlerle buluştu06 Mayıs 2023
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerli ve milli otomobil TOGG'u test etti Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerli ve milli otomobil TOGG'u test etti 04 Mayıs 2023
EPDK, Bedelsiz Doğal Gaz Uygulamasının Fatura Yansıması İçin Usul ve Esaslarını BelirlediEPDK, Bedelsiz Doğal Gaz Uygulamasının Fatura Yansıması İçin Usul ve Esaslarını Belirledi05 Mayıs 2023
Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri BilgilendirdiKeçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Gül Sezonu Öncesi Köylüleri Bilgilendirdi05 Mayıs 2023