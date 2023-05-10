Diyanet-Sen Isparta, Eğirdir'de Tekne Turuyla Personellerle Buluştu

Diyanet-Sen Isparta Şubesi, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ali YILDIZ ve çalışanlarıyla birlikte Eğirdir'de düzenlenen tekne turunda personellerle bir araya geldi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali YILDIZ, etkinlik sırasında personelin sorunlarını dinleyerek onlarla samimi bir diyalog kurdu.

Eğirdir'de gerçekleştirilen etkinliğe, din görevlileri, Kuran Kursu öğreticileri, memurlar, hizmetliler ve şoförler katıldı. Tekne turu, hem keyifli bir atmosferde zaman geçirme fırsatı sağladı hem de personellerin soru ve sorunlarını dile getirebilecekleri bir platform oluşturdu. Genel Başkan Ali YILDIZ, personelin görüş ve temennilerini dikkatle dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koydu.

Diyanet-Sen Isparta Şube Başkanı Sayın Ibrahim ŞENOL, etkinliğin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Eğirdir İlçe Temsilcisi ve yönetimine teşekkürlerini iletti. ŞENOL, farklı ilçelerde benzer planlamaların da gerçekleştirileceğini belirtti.

Diyanet-Sen Isparta Şubesi, sendikacılık anlayışını farklı bir boyuta taşımaya devam ederken, personellerin sorunlarını dinlemek ve onlarla doğrudan iletişim kurmak için etkili etkinliklere önem veriyor. Bu tür etkinlikler, çalışanların motivasyonunu artırmanın yanı sıra, sendika ile personel arasında güçlü bir bağ oluşturmayı hedefliyor.

Diyanet-Sen Isparta Şubesi'nin düzenlediği tekne turu etkinliği, personeller arasındaki iletişimi güçlendirmenin yanı sıra, sendikanın çalışanların sorunlarına duyarlılık gösterdiği bir platform olarak da dikkat çekti.