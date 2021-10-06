Isparta Meydan AVM’de

kiralama yüzde 70’e ulaştı

Isparta Mahrukatçılar esnafı eski adıyla ITKM yeni adıyla Isparta Meydan AVM’nin Belediye Kültür Merkezi ve AVM bölümünü gezdi. Esnafa eşlik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AVM bölümündeki dükkanların yüzde 70’inin firmalar tarafından kiralandığını söyledi.Şehrin yıllardır gündeminden düşmeyen ITKM’de 31 Mart seçimleri sonrasında göreve gelen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle önemli bir yol kat etti. Göreve geldiğinin 2019 yılının Ramazan Ayının Kadir Gecesinde cami açılışı ile başlayan süreç, 5 Temmuz 2021’de Belediye Kültür Merkezinin hizmete sunulması ile devam etti.Isparta Mahrukatçılar Sitesi esnafı da yaşanan gelişmeleri ve AVM’nin geldiği durumu yerinde inceledi. Belediye Kültür Merkezinden başlayan gezi, AVM bölümüyle devam etti. Esnaf yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Esnaf, “Bizim umduğumuzdan daha güzel ve değişik bir yer olmuş. Başkanımız yıllardır atıl vaziyette kalan şehrin merkezindeki bir yeri Isparta’mıza kazandırdı. Açılacak markalar da çok değerli. Her türlü mağaza burada yer alacak, bir başka ile gitmeye gerek yok. Özellikle Belediye Kültür Merkezinin kullanıma sunulmuş olması çok güzel, böyle bir yerimiz yoktu. Beklediğimizin çok üzerinde güzellikler gördük. Böyle bir hizmetin Isparta’ya sunulmuş olması bizi oldukça mutlu etti. Mahrukatçılar Sitesi esnafı olarak Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.İncelemeler sonrasında Isparta Meydan AVM ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AVM bölümündeki dükkanların yüzde 70’inin firmalar tarafından kiralandığını söylerken, pandemi sürecinde böyle bir oranın Isparta için önemli olduğunu belirtti. AVM bölümünün ekim ayı sonu gibi açılmasının planlandığını ancak kiralamaları yapan mağazaların hazırlık için en az 90’ar gün müsaade istemesinden dolayı ikinci döneme yetişemediklerini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “AVM’ler yılda birisi ekim, diğeri mart olmak üzere iki dönemde mağaza açıyor. 90 gün müsaade verilince ekime yetişemediler ve mart ayına bıraktılar. Kiralamalarda yüzde 70’inde sözleşme imzalandı. Ulusal markalar ve Isparta’mızın markaları yer alacak.” şeklinde konuştu.Isparta’nın ticaretine, istihdamına önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Başkan Başdeğirmen, “Çevre esnafımız da uzun zamandır çok mağdur oldular. Boş duvarlara ve panolara bakarak bugünlere geldiler. Burası faaliyete geçtiği zaman çevredeki esnafımızda bundan istifade edecek” ifadesinde bulundu.İnşaat alanından 1700 kamyon hafriyat çıkarıldığını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaptıkları çalışmalarla Isparta Meydan AVM’yi canlandırdıklarını söyledi. Başdeğirmen, inşaat alanından 400 ton su çıkarıldığını, duvarlardaki rutubetin kurutulması için özel cihazlarla bir yıl çalışıldığını kaydederek, “Buradan 1700 kamyon hafriyat atıldı, 2500 kamyon yeni malzeme geldi. Sadece bodrum katta bir imalathane bölümünden 400 ton su çıkarıldı. Duvarlarda bir insan boyundan fazla rutubet vardı. O duvarların kendi halinde kuruması mümkün değildi, cihazlar getirildi, onlarla tam bir yıl kurutma yaptılar. Yoksa imalat yapılamayacaktı. Dışarıdan ‘ne olacak, ne kadar iş yapılmıştı’ deniyor. Yapılan işlerin maalesef hepsi hurda oldu, gitti. Bunlara çok üzüldük ancak buradaki ekip çok güzel çalıştı ve bugün kullanılır hale getirdiler. TMSF’nin burada bize çok büyük katkısı var. Muhiddin Başkan, Fatin Başkan aynı zamanda Antalya ekibi buranın bitmesiyle alakalı çok büyük gayret sarf ettiler. 1,5 yıl gibi bir zaman içerisinde bu hale getirilebildi” görüşlerinde bulundu.