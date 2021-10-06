ANAYASAMIZIN İLK 4 MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ TEKLİF ETMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİLDİR



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, Anayasanın ilk maddesinin değiştirilmesine yönelik sözlerine nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a tepki gösterdi.



Kahraman'ın "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir" sözlerinin milletin değerleriyle alay etmek olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı, "Anayasamızın ilk 4 maddesini değiştirme hayali ile yanıp tutuşanlar yine iş başında. Ekonomi çöküyor, halk geçim sıkıntısı çekiyor, millet evine ekmek götürme mücadelesi verirken, birileri çıkıp Anayasamızın ilk maddesini değiştirilebileceğini ortaya atıyor. Bu 4 madde bizlerin kırmızıçizgisidir. Değiştirilemez. Bunu kamuoyu önünde dillendirmek ise halkın aklıyla alay etmektir. CHP olarak bu düşüncenin karşısındayız" dedi.

