Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Verilecek

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ülkemiz değerlerini halkın hizmetine ve ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Tarımın birçok alanında projeler, araştırmalar ve eğitimler düzenlemekte olan ISUBÜ, tıbbi sülük alanındaki iddiasını ülkemizin ilk ve tek Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) kuruluşu ile ortaya koymuştu.ISUBÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile SÜLMER işbirliğinde ilki 28-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve 14 farklı şehirden toplam 28 kursiyerin katıldığı "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği" eğitimi gelen talepler üzerine 03-06 Eylül 2022 tarihleri arasında yeniden düzenlenecek. 24'er kişilik kontenjan ile sınırlı eğitimde tıbbi sülük üretiminin tüm aşamaları hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterilecek. Eğitim detaylarına https://sem.isparta.edu.tr/.../uygulamali-tibbi-suluk... adresinden erişim sağlanabilmektedir.ISUBÜ öğretim üyelerinden SÜLMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa CEYLAN tarafından verilecek olan eğitim sonunda kursiyerlere E-Devlet tanımlı sertifika verilecek. İlk eğitim programına katılan kursiyerlerin SÜLMER desteğiyle sülük üretiminde belirli bir noktaya gelmesi yapılan eğitimlerin başarılı olduğunun haklı gururunu oluşturmaktadır.