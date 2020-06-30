Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, beraberinde AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte, Kaymakkapı Meydanı ve çevresinde bulunan esnafla bir araya geldi, meydanda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Esnaf ve vatandaşlar çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek, “Emeğinize sağlık” dediler. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan vatandaşlar, projeyi yerinde ve güzel bulduklarını dile getirirken, “Başkanım her şey çok güzel olmuş. Kaymakkapı gerçekten bir meydan oldu ve şehir merkezi oldu. Gayet güzel olmuş. Aynı şekilde Ulu Cami altındaki parkta çok güzel bir düzenleme yapıldı. Ellerinize sağlık” dedi.Kültür Sitesi çevresindeki üç sokakta da çalışmalar tamamlanma aşamasına yaklaşırken, burada bulunan esnafta, “Sayın Başkanımız 10 gün içerisinde tamamlayacağız dedi, çok daha kısa bir sürede bitirdi” ifadelerinde bulundu.AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine Kaymakkapı Meydanı düzenlemesinden dolayı teşekkür etti. Milletvekili Gökgöz, “Kaymakkapı Meydanı güzel olmuş, daha da güzelleşecek. Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç. Şehrin merkezindeki bu güzelliği vatandaşlarımızla birlikte hep beraber bizlerde yaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonrada Isparta’mıza güzellikleri yaşatmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.İlçe ve köy ziyaretlerini de sürdürdüğünü hatırlatan ve pandemi sürecini de değerlendiren Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, “Pandemi sürecinde Isparta Belediyesinin, ilçe ve belde belediyelerine de ağabeylik yaptığını hep birlikte gözlemledik. Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere tüm belediye başkanlarımıza pandemi sürecinde yaptıkları tüm hizmetlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde halkımızı maske, dezenfektan ve hijyen noktasında yaptıkları çalışmalardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımızın katkıları bundan sonra da devam edecek, bizlerde belediye başkanımızın yanındayız. Bizlerde sahada, arazide milletimize ne söz vermişsek onun gereğini yerine getirmek adına beraberiz, biriz. İnşallah bundan sonra da birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.Kaymakkapı Meydanı ve Kültür Sitesi çevresi sokaklarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.Başkan Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı düzenleme çalışmaları kapsamında yeraltı çarşısına giriş bölümlerinin de değişeceğini söyledi. Yürüyen merdivenin çalışır hale getirileceğini, Tuhafiyeciler Sitesi kısmından girişe de asansör konulacağını dile getiren Başkan Başdeğirmen, esnafın yoğun ilgisi ile karşılaştı.