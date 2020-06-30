Isparta Belediyesi tarafından Gülcü Mahallesinde 2 etap halinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında çıkmaz sokaklar dahi asfaltlanıyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Gülcü Mahallesinde 2 etap halinde başlatılan deforme olmuş sokak ve caddelerin asfaltlanmasında sona yaklaşılıyor.Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilki 10 sokakta başlatılan birinci etap çalışmalar kapsamında deforme olmuş asfaltlar kaldırılırken, asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yine 2.etap kapsamında 9 sokakta gerçekleştirilen çalışmalarda da freze ile asfaltın kaldırılmasının ardından asfalt çalışmaları son hızıyla sürüyor. Çalışmalar kapsamında geniş, dar, uzun, kısa sokak ayrımı yapılmazken, çıkmaz sokaklar dahi asfaltlanıyor.Yapılan asfalt çalışmalarından dolayı şahsı ve mahalle sakinleri adına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden, Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu, “Belediyemiz son sürat çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinlerimiz müsterih olsunlar, belediye başkanımız ne söz verdiyse hepsini yerine getiriyor. Her gün bizlere bir ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar, Allah razı olsun” dedi.