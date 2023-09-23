Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı Dolu Dolu Kutladı

Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın kutlanması vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu özel hafta, 16-22 Eylül tarihleri arasında kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları temiz, akıllı ulaşım çözümleri ile toplu taşıma gibi aktif hareketliliklere teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanır. Bu yılki tema "Şehrini Keşfet" olarak belirlenmiş ve "Gelecek Enerjini Koru" sloganıyla gerçekleştirilmiştir.Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamak için bir dizi etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlikler arasında ayak tenisi müsabakaları, empati etkinliği, baba oğul lastik ve kütük yuvarlama yarışması gibi çeşitli aktiviteler bulunmaktadır. Ayrıca, kadınlar için step çalışması da haftanın bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.Etkinlikler, Isparta Belediyesi binası önünde başlamış ve kentin farklı bölgelerinde devam etmiştir. Özellikle baba-oğul yarışmaları ve engelli bireylerle basketbol maçı gibi etkinlikler, katılımcıların keyifli vakit geçirmesine olanak tanımıştır.Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleşen kadınlar için step çalışması, "Birlikte Hareket Edelim" sloganıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, sokak oyunları ve diğer etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası, kentin halkı tarafından coşkuyla kutlanmıştır.Bu etkinlikler, kentsel hareketliliğin teşvik edilmesi ve sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi konusunda önemli bir rol oynamıştır. Isparta Belediyesi, katılımcılarına hem eğlenceli anlar yaşatmış hem de sağlıklı yaşam ve hareketlilik bilincini artırmıştır.