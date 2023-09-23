Geleneksel El Sanatları Isparta'da Yeniden Canlanıyor

Anadolu'nun zengin el sanatları geleneği, yüzyıllardır aktarılarak günümüze ulaşıyor. Isparta'nın önde gelen geleneksel el sanatlarından biri olan deri ve keçe işlemeciliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursları aracılığıyla yeni nesillere öğretiliyor. Vali Aydın Baruş, bu kursları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Usta öğreticiler eşliğinde el emeği ile oluşturulan eserleri inceleyen Vali Baruş, çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kurslarında ortaya çıkan bu değerli eserler, kursların tamamlanmasının ardından düzenlenecek sergide Ispartalıların beğenisine sunulacak. Geleneksel el sanatlarının canlandırılması, kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla yapılan bu çalışmalar, Isparta'nın kültürel zenginliğini daha da vurguluyor.