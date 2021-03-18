TR STS Silah Teknolojileri Savunma ve Harp Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Mesut ALVER, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Türkiye’nin, Çanakkale ruhuyla yürüttüğü Millî ve Yerli Savunma Teknoloji hamlesine dikkat çeken TR STS Silah Teknolojileri Savunma ve Harp Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Mesut ALVER,' Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle başlatılan, Türkiye’nin Millî ve Yerli Savunma Teknoloji hamlesi: bundan 106 yıl önce 18 Mart 1915’te Çanakkale’de, İnsanüstü bir mücadele ile yokluklar içinde, süngüler ile canını siper ederek milletimizin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını korumak için neler yapabileceğini tüm dünyaya ‘Çanakkale Geçilmez’ diyerek öğreten aziz şehitlerimize layık olmanın adıdır. ‘dedi.Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hüseyin Mesut ALVER,’ TR STS Silah Teknolojileri Savunma ve Harp Sanayii A.Ş. olarak var gücümüzle destek verdiğimiz, Türkiye'nin Millî ve Yerli Savunma Teknoloji hamlesine, savunma sanayisi alanında aziz şehitlerimize layık olma düsturu ile Türkiye'nin 21'inci yüzyılda verdiği milli mücadelenin daima en büyük destekçilerinden biri olma gayreti ve azmi içinde olacak, ürettiğimiz savunma sanayisi ürünleri ile Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermeyen aziz milletimizin yanında ve Türkiye'nin gücüne güç katan bir kuruluşu olacağız. 'dedi.Sözlerine söyle devam eden TR STS Silah Teknolojileri Savunma ve Harp Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Mesut ALVER, ’Sadece bugün değil, her gün hayırla yad ettiğimiz Çanakkale’de, kahramanca savaşan, yokluklar içinde vatanımızı kanıyla, canıyla müdafaa eden şehitlerimizi ebediyen şükranla anıyor, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ülkemizi TR STS Silah Teknolojileri Savunma ve Harp Sanayii A.Ş. olarak tüm tehditlere karşı ülkemizin gücüne güç katan savunma sanayisi ürünleri üretmeye devam ederek, şehitlerimize layık olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize yüce Allah (c.c) ‘dan sağlık ve huzur dolu bir hayat diliyorum. ’dedi