DSİ 18. Bölge Müdürlüğü görevini başarılı bir şekilde sürdüren ve DSİ GAP 15.Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mahmut Berber, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e veda ziyaretinde bulundu.Yaklaşık 3,5 yıldan buyana Isparta’da görev yaptığını söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Berber, “Sayın Başkanım sizlerle de çalışma fırsatı bulduk. Birlikte güzel işler yaptık, uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Uyumlu çalışmalardan birisinin de Şehir Hastanesi Kavşağında bulunan DSİ’nin yerinin yola aktarılması ile ilgili çalışma olduğuna dikkat çeken Mahmut Berber, “O kavşağı büyüttük ve güzel bir çalışma oldu. Köprüler, menfezler gibi çok konuda uyum içerisinde çalıştık. Çok yardımcı oldunuz, destek oldunuz. Allah sizden razı olsun, bizleri kırmadınız devamlı belediye olarak da arkamızda durdunuz. Isparta’dan güzel, mutlu ayrılmak, güzel dostluklar bırakabilmek önemli” şeklinde konuştu.DSİ Bölge Müdürü Mahmut Berber’in ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade eden ve yeni görevinde başarı dileklerini ileten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Isparta’da bizlere verdiği hizmetler noktasında Sayın Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. 1,5 yıldan buyana da belediye başkanı olarak bire bir çalışma imkanı buldum. Çok güzel, uyumlu, Isparta’mızın ihtiyacı olan, sorunların çözümü anlamında güzel çalışmalar yaptık. Sayın Müdürümüz hiçbir olumsuzluk üretmeden sadece çözüm yollarını bizlerle paylaşarak Isparta’mıza hizmet etti” görüşlerinde bulundu.Berber’in Isparta’daki başarılı çalışmalarının ardından bir üst görev olarak görülen DSİ GAP 15.Bölge Müdürlüğüne atandığına dikkat çeken Başkan Başdeğirmen, “Ülkemizin en büyük ve önemli projelerinden birisi olan GAP bölgesindeki sorumluluğu ile beraber Şanlıurfa’ya atandı. Isparta’mıza ve bölgemize kazandırdığı güzel çalışmalardan sonra yeni yerinde de ülkemizin en iyi hizmetlerini yapacağı inancındayım” dedi.Berber’in belediye olarak yaptıkları projelere hep olumlu yaklaştığını söyleyen Başdeğirmen, en son Dere Mahallesindeki üç kemerli köprünün yenilenmesi için ricada bulunduğunu hatırlattı. Başdeğirmen, “Olmaz diyebilirdi, ancak hemen kabul etti. Gerekli girişimleri yaparak, projeyi hazırlattı, önümüzdeki günlerde köprüye başlayacaktık. Yeni atanan bölge müdürümüzle, görevli yetkililerimizle o köprüyü de en kısa zamanda bitirerek Ispartalımızın hizmetine sunulacak. 1,5 yıllık birlikte çalışmamızda hiçbir talebimize olumsuz geri dönmedi. Her zaman olumlu yaklaştınız ve bu da Isparta’mıza kazanım olarak geri döndü, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.Bürokratların belirli zaman dilimlerinde yer değişikliklerinin olabildiğini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Türk bayrağımızın dalgalandığı her yer bizim hizmet alanımız. Sizlerde bu bilinçle ülkemizin her noktasına hizmet vermeye gayret ediyorsunuz. Allah kolaylıklar versin, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.