Hastanelerde Yeni Dönem: Denetimler Artıyor

Hastane Koordinasyon Kurullarıyla Yeni Denetim Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında denetimleri artırarak sağlık hizmetlerini daha düzenli ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla yeni bir yönetmelik yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği, hasta ve çalışan haklarını güvence altına almayı ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

HASTANE KOORDİNASYON KURULLARI OLUŞTURULACAK

Yeni düzenlemeye göre, bakanlığa bağlı ilçe hastanelerini kapsayan ikinci basamak ve şehir hastanelerini kapsayan üçüncü basamak sağlık tesislerinde Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak. Kurullar, hizmetlerin her aşamasında istişarede bulunarak gerekli kararları alacak ve uygulamaları yönlendirecek.

Kurulların üyeleri, farklı unvan ve branşlardan seçilecek ve en az üç, en fazla yedi kişiden oluşacak. Her ayın ilk haftasında toplanacak olan kurullar, sağlık tesislerinin büyüklüğüne ve kapasitesine göre belirlenecek “hastane gelişim planı” çerçevesinde hareket edecek.

HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARI TAKİP ALTINDA

Kurul, hasta ve çalışan haklarına yönelik talepleri değerlendirip gerekli düzenlemeleri yapacak. Ayrıca, hastane politikalarının Bakanlığın hedeflerine uygun şekilde sürdürülmesi için gerekli denetim ve kontrol süreçlerini yönetecek.

BİLİŞİM SİSTEMİYLE TAKİP EDİLECEK

Hastane Koordinasyon Kurulları tarafından alınan kararlar ve yapılan işlemler, “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi” isimli bilişim platformu üzerinden takip edilecek. Bu sistem, güncel sağlık politikalarına uygun kararların alınmasını ve uygulamaların kontrol edilmesini sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin daha şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülmesi, hasta memnuniyetinin artırılması ve çalışan haklarının korunması amaçlanıyor.