Damacana Suya %100 Zam: Fiyat Artışının Sebebi Tartışma Yarattı

Son bir yılda damacana su fiyatları %100 oranında artarak vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bu fiyat artışlarından pazarın büyük kısmını elinde bulunduran yabancı firmaları sorumlu tuttu.

FİYATLAR YÜZDE 100 ARTTI

Akkaya, damacana su fiyatlarının geçen yıl 60-70 lira arasında olduğunu ancak bugün 145 liraya kadar çıktığını belirtti. "Nakliye maliyetleri gerekçe gösteriliyor ama akaryakıt fiyatlarında bu kadar bir artış olmadı," diyen Akkaya, fiyatların yabancı firmalarca belirlenip tarifelerin görmezden gelindiğini ifade etti.

TARİFE KARMAŞASI

Esnaf odası tarifesine göre dönüşümlü damacanaların 90, dönüşümsüz damacanaların ise 95 lira olması gerektiğini söyleyen Akkaya, birçok firmanın İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olması sebebiyle bu tarifeye uymadığını vurguladı. Türkiye genelinde çift başlılık olmaması gerektiğini belirten Akkaya, "Pazarın %65’i yabancı firmaların elinde ve onların tarifelerine uyulmuyor," dedi.

TÜKETİCİLER TEPKİLİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, damacana su fiyatlarının "sudan sebeplerle" arttığını belirtti. "Litresi 7,5 lirayı geçti, bu kabul edilemez," diyen Ağaoğlu, su maliyetinin düşük olduğunu, ambalajların defalarca kullanıldığına dikkat çekti ve fahiş fiyatlara karşı önlem alınması gerektiğini söyledi.

BAKANLIK DEVREDE

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, damacana su fiyatlarındaki artışın incelendiğini duyurdu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a iletilen konu için çalışmaların sürdüğünü belirten Akkaya, "Tavan fiyat mı uygulanır, tarife mi belirlenir bilmiyoruz ama bu böyle gitmez," diyerek tüketicilerin beklentilerini dile getirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan damacana su fiyatlarına getirilecek olası çözümler merakla bekleniyor.