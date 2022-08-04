Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı URGE projesi (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) kapsamında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen iş insanlarını Isparta’da konuk ediyor.Konuk iş insanları ITSO Başkanı Mustafa Tutar ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş ile görüştü.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş “Isparta tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir şehrimiz. Tüm bunların yanında 2021 yılında gerçekleştirdiği 221 Milyon dolarlık ihracatla da özellikle yaş meyve-sebze işleme, madencilik ile orman ve mobilya ürünleriyle de sanayisi ön plana çıkıyor. Sizlerin ilgi alanı olan mobilya sektöründe ilimiz ciddi bir birikime sahip. Yüzölçümünün yüzde 55’i ormanlarla kaplı olan Isparta’da bu sektörde önemli ürün çeşitliliğine sahibiz. Mobilya alanında başlayacak olan bu iş birliğinin diğer sektörlerle de devam etmesini temenni ediyorum. Bizler de sizlere her konuda yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız” dedi.Vali Baruş konuklarına ayrıca Isparta’nın turizm potansiyelinden ve sahip olduğu turizm değerlerinden de bahsetti.