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Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.01.2023 20:43
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Güne Zinde Başlamak İçin Neler Yapmalıyız? Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.

Güne zinde ve enerjik başlamak için planlar yapıp, her güne daha yorgun kalkarız ve günümüz yorgun mutsuz geçer. Oysa ki enerjik olmak için yapılması gerekenler oldukça basittir. Sadece değişim istiyorsak değişmek için davranışlarımızı değiştirmeliyiz. İstediklerimizi eyleme geçirmediğimiz sürece değişim başlamayacaktır.

· Her gün aynı saatte kalkın
· Alarm ertelemeyin , ertelemek , yorgunluğu arttırmanın başlangıcıdır , kısa uykular derin olmadıkları için yorucudur.
· Güne su içerek başlamak yaşam enerjinizi hücrelerinize doldurmaktır. Ancak suyu içmeden önce çalkalamayı ihmal etmeyin , uyuyan mineraller uyansın , canlansın , haraketli su da yaşam vardır unutmayın.
· Uyku sorunu var ise gece odanızın karanlık olması önemlidir, uykudan önceki 30 dk mavi ekrandan uzak durmalısınız ki uykuya geçişte beyninizin o ışıktan, radyasyondan uzaklaşıp, dingin kalmaya ihtiyacı vardır.
· Her gün 2 dk sessiz alan oluşturun. Sadece 2 dk telefon, tv den uzak gözlerinizi kapatıp sessizliğin sesini dinleyin, beyninize nefis bir detox olacaktır.

Bunların yanı sıra güne enerjik başlayıp , devam ettirmek için yararlanacağınız besinler ;

Uyanır uyanmaz 1-2 bardak kaynamış su içine 1 dilim limon, 2 adet karanfil ve 1 çay kaşığı taze zencefil ekleyin. Ilıyınca için metabolizmanız hızlansın

Tam tahıllar ve yulaf ;

· Kompleks karbonhidrat ve lif içeriği ile gün boyu kan şekerinizi dengeler. Çinko ve B vitaminleri içerir. Tam tahıllar antioksidan etkisi yüksek E vitaminin de kaynağıdır. Kahvaltınızda; tam buğday unundan ekmek, yulaf ezmesi, buğday ruşeymi de tüketebilirsiniz. Glutensiz olanları tercih edip , şayet gluten hassasiyetiniz varsa önlemiş olursunuz.

Kinoa ;
Karbonhidrat kaynağı ve protein içeriği yüksektir., magnezyum zenginidir gün boyu halsizlik hissedenler için kahvaltıda ya da öğlen salata ile tüketebileceğiniz kompleks karbonhidrat ve posa kaynağıdır.

Çiğ Badem ;

Bitkisel proteinin kaynaklarından badem doymamış yağ asitlerinden zengin oldukça zengindir . Ara öğün olarak ya da kahvaltıda 10 adet çiğ badem badem tokluk hissini artırır, enerji verir, bilişsel performansı geliştirir. İçerdiği; fosfor, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum, çinko, A, B, C ve E vitamini sayesinde multivitamin alarak güne başlamış gibi hissetmeniz mümkün.

C vitamin deposu meyveler

Greyfurt , portakal, mandalina, çilek, kivi, yaban mersini meyveleri tam bir C vitamini deposudur . C vitamini, vücudun antioksidan kapasitesini artırarak stresin zararlı etkisini azaltır. Sabah kahvaltınızda antioksidan, C vitamininden zengin sebze ve meyvelerden tüketerek güne zinde başlamış olursunuz . Ayrıca domates , tüm yeşillikler , kapya ve yeşil biber ile kahvaltınız enerji bombası haline döner.
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