FM radyo stereo, yayınlanan müzik ve seslerin iki kanaldan (sol ve sağ) duyulmasını sağlayan bir teknolojidir. FM radyo stereo, 1961 yılında Amerikalı mühendis John Carson tarafından icat edilmiştir.

Carson, FM radyo sinyallerinin geniş bantlı doğasını kullanarak, farklı frekanslardaki iki ayrı sinyali birleştirerek tek bir stereo sinyali oluşturdu. Bu yeni stereo sinyali, iki ayrı hoparlör aracılığıyla yayınlanarak, sol ve sağ kanallardan ayrı sesler çıkartılmasını sağladı.

FM radyo stereo teknolojisi, ilk olarak 1961 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Ulusal Radyo Konferansı'nda tanıtıldı ve o zamanlar hemen popüler oldu. Ancak, bu teknolojinin yaygın kullanımı, FM radyo alıcılarının ve yayın stüdyolarının yeterli donanımlara sahip olmalarını gerektirdiği için birkaç yıl sürdü.

FM radyo stereo, müzik dinleme deneyimini büyük ölçüde iyileştirdi ve dinleyicilere daha zengin, daha detaylı bir ses sağladı. Teknolojinin popülerliği, 1970'lerde ve 1980'lerde taşınabilir radyoların ve arabaların standart ekipmanı haline gelmesiyle daha da arttı.

Bugün, FM radyo stereo hala yaygın bir teknolojidir ve birçok FM radyo istasyonu stereo yayın yapmaktadır. Ayrıca, dijital radyo teknolojisi de gelişmiştir ve DAB (Dijital Audio Broadcasting) radyo yayınları, daha yüksek kaliteli stereo ses sağlayan yeni bir teknoloji sunmaktadır.