GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA capa makinesi tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Fevzi Özdemir yazdı...

Fevzi Özdemir yazdı...
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.03.2021 19:16
61 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
Fevzi Özdemir yazdı...

Son günlerde ITKM, Üzüm Pazarı, Yeni Terminal, Damgacı Sokak, Gül Park vb. Projeler ile ilgili yorumlara bakıyorum ve vatandaşın tavrını anlamaya çalışıyorum.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her kişinin bir anlama kapasitesi vardır. Her kişinin bir bakış açısı vardır. Hepsine saygı duyuyoruz.
ITKM ,terminal ve Üzüm Pazarı için bittiydi, bitmediydi, iyiydi, kötüydü, gerekliydi, gereksizdi gibi yorumları her gün okumaktayız. Kimileri siyasi taraf oldukları için yorum yapıyor. Kimileri de geçmişe dayalı gerçekten üzüntü duyduğu, kamu malı, yetim hakkı olduğu için yorum yapıyor. Bazıları bir an önce bitmesini bekliyor, bazıları da bunları boş projeler olarak görüyor.
Her şeyden önce konu şu; kentin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı ne durumda? Ne demek bunlar? Sosyokültürel yapı: tarihine sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere sunmak. Sosyoekonomik yapı: Genel kabulle ekonomi ve toplum arasındaki etkileşim, tüketim farklılıkları, bunlara göre yapılandırma ve buna dayalı M2 ye düşen ticari hacim,
Kentin IYAŞ tarafı sosyoekonomik yapı olarak oldukça gelişmiş durumda. Her model tüketiciye hitap eder. Ama kültürel açıdan bugün Isparta’ya bir şey veremez. Sadece gelişmiş olarak kalır. Hormonlu pazu gibi. Ekonomik gelişmişlik ve tüketici kitle bu alanda olduğu, bu bölgeye hücum edildiği ve başka alanlar da olmadığı için rantı da yüksektir. Bu bölgede fiyatların yüksek seviyelerde olması, hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir. Burası almış başını giderken, diğer alanlarımız adeta ölü durumdadır.
Şükrü Başdeğirmen Kentleşme,Kentlileşme adına bir farkındalık yaratarak özellikle Ticaret Kültür Merkezi ve Üzüm Pazarı projeleriyle, aslında Isparta’da hem sosyoekonomik hem de unutulmuş sosyokültürel yapıyı canlandırmak istemektedir. Tabi bu projeler kısa vadede sonuçlarını elbette göstermeyecektir. Âmâ gerçekten başımızı ellerimiz arasına koyup, bu anlatmak istediklerimizi düşünebilirsek, ne kadar önemli projeler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Sosyo ekonomiyi anlatmak adına örnekleyecek olursak,
Bugün Isparta’daki daire fiyatlarının yüksek olmasının sebepleri ortadadır. Neden? Çünkü 15 yıldır toplu konuta açılmayan bir Isparta, kentsel dönüşümü yakalayamayan bir Isparta, arsa yetersizliği yaşayan bir Isparta ve arsa yetersizliği sebebiyle arsa sahibinin yüzde olarak kanırttığı bir Isparta var.
Yeni Terminal’e niye itiraz etmiştim? (Bu projenin iptali için bizzat mahkemeye başvurmuştum.) Çünkü Çünür bölgesi özellikle üniversiteden sonra ciddi derecede gelişmiş, rantını yakalamış bir bölgedir. Bu sebeple başka bölgelere terminal giderse ön açıcı olur, o bölgeler de zenginleşir, gelişir ve böylelikle ekonomik gelişmeye yol açar diye itiraz etmiştim.
Peki, gelelim Kaymakkapı’ya: Eski Üzüm Pazarı, Bedesten civarı yıllardır ilgi alaka gösterilmeyen bir eski çarşı konumundaydı. Çevresindeki esnafımız yıllardır ne çekmekte biliyor muyuz? AVM lerin varlığı, buralara yatırımların yapılmaması, iyileştirmelerin yapılmaması, buraların açık AVM ye dönüştürülememesi , her yönden tamamen köreltmiştir. Buraları nispeten de olsa ayağa kaldırmak gerekir. ITKM projesi buna katkı sağlayacaktır. Hem içerisine yapılacak dükkânlar açısından hem de bu bölgeler dahil çevre esnafına vereceği katkı açısından çok önemlidir.25 yıl sonra ITKM’nin bitmesi kentte dengeli ekonomik dağılımı sağlamakta önemi tartışılmaz olacaktır. Üzüm Pazarı’nın ayağa kalkması çok ama çok önemlidir.Ekonominin yanısıra Kültürümüzde gün yüzüne çıkacaktır.
Kentin önünü açmak yerel yönetimlerin başlıca görevidir. Bu nostalji kokan Atalarımızın yadigarı olan bölgeler, vatandaş tabiri ile “illa kendi cukkasını doldurmak için bir yerleri imara açmakla” eşdeğer değildir. Bu bölgeleri ayağa kaldırmak, yüksek risk içerir. Anlatılması bugün olduğu gibi zordur. Kısaca bu atıl kalan alanlara nefes vermek önemlidir. Tek yolu da buradaki projeleri yenileyerek hayata geçirmektir. Onun için kentin mahallelerine yapılacak sosyal tesisler, Damgacı Sokak vb. Tarihi konutların ayağa kaldırılması, rekreasyon alanları karın doyurmuyor gibi görünse de aslında kentin üstün yararınadır.
Kalın sağlıcakla.İyi tatilleriniz olsun.
 
imageimageimageimageimageimageimageimage

 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
​GAZİ ISPARTA 'da.... Fevzi Özdemir yazdı
Isparta'da Şanlı Bayrağımızı Teslim Aldık
Isparta'da Gül Duş Banyonuzun estetiğini bir üst seviyeye taşır
Isparta'da yeni dönem! Isparta'da normalleşme denetimleri
Isparta'da Denetim Seferberliğinde O'nlar da Etkin Görev Yapacak
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...
Isparta'da JAK Timleri her an görevde
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı
Isparta'da emniyetten dev operasyon!
Normalleşme için gün sayan 38 il ama her an değişebilir!
''Isparta'da soygun çetesi var bazı çete üyelerini yakaladık'' diye dolandırıcılık yapmışlar...
Aranan 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da kumar operasyonu
Isparta İMO 1-7 MART DEPREM HAFTASI MESAJI
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ISPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
Isparta'da define avcılığı yapan şahıs yakalandı
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! Valilik'ten yeni genelge
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu
İşte kontrollü normalleşmenin tüm detayları
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı
ISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI
Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!
Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
türker kapındatürker kapındatürker kapındaISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriISPARTA kozmetikISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (1 Mart'ta mı, 2 Mart'ta mı?)OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? (1 Mart'ta mı, 2 Mart'ta mı?)27 Şubat 2021
Isparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli olduIsparta Defterdarlığı 2019 - 2020 Yılı Vergi Rekortmenleri belli oldu01 Mart 2021
Halı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldilerHalı sahada maç yapmak için Antalya'dan Isparta'ya geldiler02 Mart 2021
Maksimum Bilgisayar yeni yerine taşındıMaksimum Bilgisayar yeni yerine taşındı01 Mart 2021
BAKA Toplantısı Isparta'da Davraz’da YapıldıBAKA Toplantısı Isparta'da Davraz’da Yapıldı27 Şubat 2021
Isparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldıIsparta'da meşe kömüründe pişen tavuk lezzetleri Bi Tavuk hizmete açıldı01 Mart 2021
HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI HAFTA SONU KISITLAMASI DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE TAMAMEN KALKTI01 Mart 2021
YALVAÇ ÜRETİYOR, DÜNYA TÜKETİYOR...YALVAÇ ÜRETİYOR, DÜNYA TÜKETİYOR...27 Şubat 2021
Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!Isparta'da hafta sonu yasağı kalktı restoranlar açılıyor!01 Mart 2021
ISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE VE LEZZETLİ ET ÜRÜNLERİ TÜRKER KASAP'TA01 Mart 2021
‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ ‘Kapalıçarşı'nın potansiyelini artıracak adımların atılması, Türkiye'ye büyük yararlar sağlayacak’ 27 Şubat 2021
Marketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandıMarketlerde fiyatı görenler şok oldu! Fiyatı yüzde 30 zamlandı01 Mart 2021
Isparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusuIsparta Valiliği'nden çok önemli basın duyurusu02 Mart 2021
Isparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandıIsparta'da kurallara uymayan şahıslara idari işlem...uymayan yandı03 Mart 2021
KORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİKORONADA YENİ DÖNEM! 81 İLE YENİ GENELGE GÖNDERİLDİ03 Mart 2021
İşte kontrollü normalleşmenin tüm detaylarıİşte kontrollü normalleşmenin tüm detayları02 Mart 2021
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor! yeni hıfzıssıhha kararları...03 Mart 2021
ISPARTA'DA VALİLİK KUPASI KAYAK YARIŞLARI YAPILDIISPARTA'DA VALİLİK KUPASI KAYAK YARIŞLARI YAPILDI27 Şubat 2021
Başvurular başladı! İndirimli kredinin detayları belli olduBaşvurular başladı! İndirimli kredinin detayları belli oldu01 Mart 2021
​İŞLETMELERE ELEKTRİKTE TASARRUF ÖNERİLERİ!​İŞLETMELERE ELEKTRİKTE TASARRUF ÖNERİLERİ!01 Mart 2021