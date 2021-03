Fevzi Özdemir yazdı...Son günlerde ITKM, Üzüm Pazarı, Yeni Terminal, Damgacı Sokak, Gül Park vb. Projeler ile ilgili yorumlara bakıyorum ve vatandaşın tavrını anlamaya çalışıyorum.Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her kişinin bir anlama kapasitesi vardır. Her kişinin bir bakış açısı vardır. Hepsine saygı duyuyoruz.ITKM ,terminal ve Üzüm Pazarı için bittiydi, bitmediydi, iyiydi, kötüydü, gerekliydi, gereksizdi gibi yorumları her gün okumaktayız. Kimileri siyasi taraf oldukları için yorum yapıyor. Kimileri de geçmişe dayalı gerçekten üzüntü duyduğu, kamu malı, yetim hakkı olduğu için yorum yapıyor. Bazıları bir an önce bitmesini bekliyor, bazıları da bunları boş projeler olarak görüyor.Her şeyden önce konu şu; kentin sosyokültürel ve sosyoekonomik yapısı ne durumda? Ne demek bunlar? Sosyokültürel yapı: tarihine sahip çıkmak, korumak ve gelecek nesillere sunmak. Sosyoekonomik yapı: Genel kabulle ekonomi ve toplum arasındaki etkileşim, tüketim farklılıkları, bunlara göre yapılandırma ve buna dayalı M2 ye düşen ticari hacim,Kentin IYAŞ tarafı sosyoekonomik yapı olarak oldukça gelişmiş durumda. Her model tüketiciye hitap eder. Ama kültürel açıdan bugün Isparta’ya bir şey veremez. Sadece gelişmiş olarak kalır. Hormonlu pazu gibi. Ekonomik gelişmişlik ve tüketici kitle bu alanda olduğu, bu bölgeye hücum edildiği ve başka alanlar da olmadığı için rantı da yüksektir. Bu bölgede fiyatların yüksek seviyelerde olması, hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir. Burası almış başını giderken, diğer alanlarımız adeta ölü durumdadır.Şükrü Başdeğirmen Kentleşme,Kentlileşme adına bir farkındalık yaratarak özellikle Ticaret Kültür Merkezi ve Üzüm Pazarı projeleriyle, aslında Isparta’da hem sosyoekonomik hem de unutulmuş sosyokültürel yapıyı canlandırmak istemektedir. Tabi bu projeler kısa vadede sonuçlarını elbette göstermeyecektir. Âmâ gerçekten başımızı ellerimiz arasına koyup, bu anlatmak istediklerimizi düşünebilirsek, ne kadar önemli projeler olduğunu hep birlikte göreceğiz. Sosyo ekonomiyi anlatmak adına örnekleyecek olursak,Bugün Isparta’daki daire fiyatlarının yüksek olmasının sebepleri ortadadır. Neden? Çünkü 15 yıldır toplu konuta açılmayan bir Isparta, kentsel dönüşümü yakalayamayan bir Isparta, arsa yetersizliği yaşayan bir Isparta ve arsa yetersizliği sebebiyle arsa sahibinin yüzde olarak kanırttığı bir Isparta var.Yeni Terminal’e niye itiraz etmiştim? (Bu projenin iptali için bizzat mahkemeye başvurmuştum.) Çünkü Çünür bölgesi özellikle üniversiteden sonra ciddi derecede gelişmiş, rantını yakalamış bir bölgedir. Bu sebeple başka bölgelere terminal giderse ön açıcı olur, o bölgeler de zenginleşir, gelişir ve böylelikle ekonomik gelişmeye yol açar diye itiraz etmiştim.Peki, gelelim Kaymakkapı’ya: Eski Üzüm Pazarı, Bedesten civarı yıllardır ilgi alaka gösterilmeyen bir eski çarşı konumundaydı. Çevresindeki esnafımız yıllardır ne çekmekte biliyor muyuz? AVM lerin varlığı, buralara yatırımların yapılmaması, iyileştirmelerin yapılmaması, buraların açık AVM ye dönüştürülememesi , her yönden tamamen köreltmiştir. Buraları nispeten de olsa ayağa kaldırmak gerekir. ITKM projesi buna katkı sağlayacaktır. Hem içerisine yapılacak dükkânlar açısından hem de bu bölgeler dahil çevre esnafına vereceği katkı açısından çok önemlidir.25 yıl sonra ITKM’nin bitmesi kentte dengeli ekonomik dağılımı sağlamakta önemi tartışılmaz olacaktır. Üzüm Pazarı’nın ayağa kalkması çok ama çok önemlidir.Ekonominin yanısıra Kültürümüzde gün yüzüne çıkacaktır.Kentin önünü açmak yerel yönetimlerin başlıca görevidir. Bu nostalji kokan Atalarımızın yadigarı olan bölgeler, vatandaş tabiri ile “illa kendi cukkasını doldurmak için bir yerleri imara açmakla” eşdeğer değildir. Bu bölgeleri ayağa kaldırmak, yüksek risk içerir. Anlatılması bugün olduğu gibi zordur. Kısaca bu atıl kalan alanlara nefes vermek önemlidir. Tek yolu da buradaki projeleri yenileyerek hayata geçirmektir. Onun için kentin mahallelerine yapılacak sosyal tesisler, Damgacı Sokak vb. Tarihi konutların ayağa kaldırılması, rekreasyon alanları karın doyurmuyor gibi görünse de aslında kentin üstün yararınadır.Kalın sağlıcakla.İyi tatilleriniz olsun.