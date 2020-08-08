KAYMAKAM VE BAŞKANIMIZ SAHAYA İNDİ.

KORONA DENETİMİ GERÇEKLEŞTİ.

Eğirdir ilçemizde, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği korona virüs denetimleri konulu genelgesi doğrultusunda yapılan denetimlerde İlçe Kaymakamımız Adem ÇELİK ile Belediye Başkanımız Veli GÖK sahaya çıktı.İlçe Emniyet Müdürlüğü, Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü mensuplarından oluşan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimde ilk olarak Perşembe pazarı gezildi. Kaymakamımız Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK birlikte esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı kendi sağlıkları için maske takmaya, mesafe kurallarına uymaya davet ettiler. Bu kapsamda, market, kafeterya, kıraathane, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta gibi işyeri ve yaşam alanlarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İlçe Kaymakamımız Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK, virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda bilinçlendirmeye yönelik güncel bilgilendirmelerde bulundular.Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çeken Kaymakamımız Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK, belirlenen eksikliklerle ilgili olarak da uyarılarda bulundular.Özellikle Perşembe Pazarında ve çarşı esnafının maske taktıkları ve kurallara riayet ettikleri görüldü. Çarşı içinde ise esnaflarla sohbet eden Kaymakam Adem ÇELİK ve Belediye Başkanımız Veli GÖK, ‘Meşhur Köfteci Güngör’ün tahan karmasının sırrını kendisinden dinlediler. Köfteci GÜNGÖR Usta, sırrı sadece kızına öğrettiğini ve kimseye öğretmemesini söylediğini ifade ederek neşeli anların yaşanmasına sebebiyet verdi.