İlçemizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Coşkuyla Kutlandı

Hain kalkışmanın 5’inci yıldönümünde Eğirdir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü hüzün, coşku ve gururla kutladı. Anma etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Perşembe günü saat 11:00'da başlayan program gece 00:13’de camilerimizden okunan selalar ile son buldu.Programa Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümg. Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Yüksek Rütbeli Askerler, Kamu Kurum ve Kuruluş Müdür ve Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Köy ve Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program saat 11.00'da Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bulunan Garnizon şehitliğinde devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, istiklal marşımızın söylenilmesi ile başladı. Daha sonra aziz şehitlerimiz için saygı atışı yapıldı.Merkez Hızırbey Camisinde Şehitlerimizin ruhuna ithafen Mevlid-i Şerif okunarak duaların yapılmasının ardından Eğirdir Belediyesi tarafından lokma ikramı yapıldı.Tüm Protokol ve halk, saat 20:00'de Babasultan kavşağından başlayan kortej yürüyüşü ile Kale Meydanına ulaştı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Kale Meydanındaki program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Sergisinin gezilmesi, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik'in günün anlam ve önemini belirten konuşması ve Belediye Başkanı Veli Gök’ün teşekkür konuşmasıyla devam etti.Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK konuşmasında, 15 Temmuzda geçmişte Çanakkale Geçilmez diyen sonsuz feraset ve cesaret sahibi bu Aziz Milletimizin, bu kez TÜRKİYE GEÇİLMEZ diyerek ülkemizi ele geçirmek isteyen FETÖ terör örgütüne, tanklara, uçaklara karşı canını siper ederek, tarihin sayfalarına altın harflerle kazınacak bir demokrasi destanını “Milli Direniş Destanı” olarak yazmayı başardığını ifade ederek, “başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Milli İradeye ve demokrasimize çıkmak için meydanları dolduran Aziz Milletimizi ve bugün burada bu meydanda bulunan tüm Eğirdir Halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum.” dedi.Program devamında sinevizyon yayından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmalarına bağlanıldı.Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ilçemiz ilkokul, ortaokul ve liselerinden öğrencilerimiz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı şiirlerini seslendirdiler.Kısa video gösterileri ile devam eden program İlçe Müftümüz Mehmet Ali Eroğlu tarafından canını bu vatan için seve seve feda eden tüm şehitlerimiz için duaların okunması ve saat 00.13'te tüm camilerden Sela okunması ile son buldu.