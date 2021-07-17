TÜRKİYE GEÇİLMEZ! ULUBORLU’DA 15 TEMMUZ RUHU

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından yapılmak istenilen ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin dik duruşu ve kararlılığı ile önlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Uluborlulular 2016’da meydanlarda sergilediği tutumla yine meydanlardaydı.Uluborlu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kortej yürüyüşü ile başladı. Uluborlu protokolü, yaşlısı genci ile İlçe Devlet Hastanesi önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na ellerinde Türk bayrakları ile yürüdüler.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, Albay Cihan KILIÇARSLAN, Belediye Başkan V. İsmail ORHUN, Kurum ve Daire Amirleri, Mahalle ve Köy Muhtarları, İlçemizdeki Siyasi Partilerin Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Şehit Yakınları, Gazilerimiz ve Gazi yakınları ile vatandaşlarımız katılımı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılacak olan etkinlikler Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. İlçe Müftü V. Serdar TOPALAKÇI tarafından ise duası okundu.Programda konuşan Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, 15 Temmuz 2016’da ülkemiz Fetö terör örgütü tarafından sinsice ve haince planlanmış bir darbe girişimi içine girdiği ancak Cumhurbaşkanımız liderliğinde aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından bertaraf edildiğini söyledi.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN, “Fetö Terör Örgütü mensupları Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sızarak; milletimizin kendilerine emaneti olan silah, mühimmat, askeri araç, helikopter ve savaş uçaklarını düşmanlarımıza karşı kullanmak yerine demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkan masum vatandaşlarına karşı acımasız bir şekilde kullanmıştır. Teröristler bu hain darbe planını yaparken ülkesini, vatanını ve bayrağını seven güvenlik güçlerinin de olabileceği ve kahraman Türk Milletinin kendilerine karşı üstün azim ve kararlılıkla direneceği akıllarına bile getirememişti. 15 Temmuz gecesi, teröristlerin tanklarına ve zulmüne karşı elindeki Türk Bayrağından, gök kubbede yankılanan ezan ve selalardan güç alarak direnen kahramanlar, şehadeti ve gazi olmayı da göze alarak tarihi bir destan yazmıştır. Bu demokrasi direnişi sonunda 251 vatan sevdalısı kahramanımız şehit olurken 2 binden fazla vatandaşımız yaralanarak gazi olmuştur. Türkiye’yi geçilmez kılan helal süt emmiş bu kahramanlara, onları doğuran ana babalara selam olsun. Bu millet onlara minnettardır.” dedi.Programda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın ulusa sesleniş konuşmasını programa katılan demokrasi nöbetçileri alana kurulan dev ekrandan izlediler.Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.Ardından Ali Orhan KİRİŞOĞLU öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryo gösterisi sahnelendi.Oratoryoya katılan öğrencilere hediyeler verildi.Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN nöbet tutan bütün gruplar ile meydanda sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.Saatler 00:13’te İlçemizdeki tüm camilerden sela okundu.