EĞİRDİR’DE RANDEVUSUZ AŞIYA BÜYÜK RAĞBET

Eğirdir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Hükümet Konağı önünde Eğirdir Belediyesi katkılarıyla kurulan mobil aşılama merkeziyle Eğirdir’li vatandaşlar randevu almadan aşılanıyor. Randevusuz aşı kampanyası Eğirdir’li vatandaşların büyük takdirini topladı. Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik sağlık çalışanlarının yanına gelerek vatandaşlara da aşılanmaları konusunda destek verdi.Eğirdir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdurrahman Enis ÖZDEMİR burada yaptığı önemli açıklamalarda ‘Yaklaşık 1,5 senedir yürüttüğümüz pandemi sürecinde çok önemli bir döneme yaklaştık, aşılama çok önemli bizim için. Pandeminin bitişi, normalleşmenin hızlanması anlamında aşılanmadan ziyade hızlı aşılanma çok önemli. Hastanemizde ve Aile Sağlığı Merkezinde randevusuz biontek ve sinovac aşıları uyguluyoruz. Bunun dışında halkımızın, vatandaşımızın yoğunlaştığı noktada hem pazar yeri olması Eğirdir’imizin kalbi merkezi olması sebebiyle vatandaşımızı mesaj ve anonslar yoluyla bilgilendirdik. Şu an randevusuz şekilde buraya gelen tüm vatandaşlarımızı ikna edip hızlı bir şekilde ilçemizde aşılamayı bitirip. Herkesi aşılayıp % yüz yapıp bu işi bitirmek istiyoruz. Ulaşım konusunda ilçemiz yapısal olarak uzun ince ama herkesin çarşıda bir işi var, biz hızlı bir şekilde herkesi aşılamak istiyoruz. Talepte var, yarın aşı sınırımız 18 yaşa düşecek, haftaya da devam ettireceğiz. Duruma göre, orana göre bu işi bitirmek istiyoruz. Ne gerekiyorsa bu pandemi sürecini hep birlikte atlatacağız. Halkımız inşallah bizi burada yalnız bırakmaz, gelir aşılarını olur. Bilim adamları bununla ilgili değerli hocalarımız, bilim kurulumuz gerekli açıklamaları yapıyorlar, bizler onlara güvenmek zorundayız. Halkımızın içinden çıkan ülkemizin vatandaşları, çok değerli hocalar. tereddütsüz aşı olmalılar, akıllarına başka bir şey gelmesin. Bu işin tek çıkış yolu şu an bu görünüyor. Bu konuda sağlık çalışanları olarak kendimizi karanlık bir odada gibi gördük pandemi sürecinde. Aşının gelmesi ile birlikte bizde bu ışığa doğru gidiyoruz. Hızlı bir şekilde aşılamayı bitirip, herkesin normal hayatına dönmesini istiyoruz. İlçemizde günlük 2000 civarında aşı kapasitemiz var, aşı tedariğimiz de hiçbir sorun yok, personelimizde hiçbir sorun yok. Herkes bütün heyecanını, özverisini aşılamaya vermiş durumda aynı özveri heyecanı halkımızdan da bekliyoruz. Hiçbirinden aşı olmayın, aşı zararlıdır gibi şeyler duymadık, bu tür algılar her zaman yapılıyor. Türkovac aşı çalışmaları devam eden bir aşıdan bahsediyoruz. Yapım tekniği açısından sinovac benzeri bir aşı olduğu söyleniyor. Bana kalırsa halkımız beklemesinler, o geldiğinde 2. doz 3. doz hatırlatma yapılabilir. Tabiî ki yerli olması çok güzel bir şey aşımızın ama hani şu an en kısa sürede aşılamayı bitirmek istiyoruz.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)