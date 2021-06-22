Isparta Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünde Görev Değişimi

Isparta Orman Bölge Müdürlüğümüz İzi ve İrtifak Şube Müdürü Murat Akoğlanoğlu göreve başladıIsparta Orman Bölge Müdürlüğümüz Dinar İşletme Müdürü olarak görev yapmakta iken İzin ve İrtifak Şubesine, Şube Müdürü olarak atanan Murat Akoğlanoğlu yeni görevine başladı.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy göreve yeni başlayan Murat Akoğlanoğlu’nu tebrik ederek yeni görevinin teşkilatımız ve kendisi için hayırlı, uğurlu, sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi dileğinde bulundu.Ayrıca bu zamana kadar Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Doğana ve aynı Şubede Mühendis olarak görev süresi dolan Halil Özcan’a teşkilatımıza bu güne kadar yaptıkları hizmetler için teşekkür ederek bundan sonraki görevinde başarılar diledi.