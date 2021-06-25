Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Projeleri pandemiye ve tüm zorluklara rağmen onaylanmaya ve hayata geçmeye devam ediyor. Eğirdir Belediyesine ait 60. Yıl Soğuk Hava Deposunda yapımı planlanan Eğirdir Belediyesi tarafından proje hazırlıkları yapılan ve BAKA’dan 1 Milyon 900 Bin TL.’lik hibe sözleşmesi gerçekleşti.Daha önce Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün Kültür Mantarı Projesi BAKA ile 04.11.2020 tarihinde 1 Milyon 900 Bin TL.’lik hibe sözleşmesi imzalanmıştı. Başkan Veli GÖK teknik çalışmalara hız verildi, 2021 yılı içerisinde yatırım tamamlanarak üretime başlanacak. Proje hayata geçtikten sonrada ilçemizde 57 vatandaşımıza istihdam sağlanarak hem ilçe, hem de ülke ekonomimiz kazanacak, dedi.Eğirdir Belediyesine ait 65 ada 121 parselde kayıtlı arsa üzerine 1980 yıllarda elma üretimi depolanması ve pazarlanmasına öncelik yapmak amacı ile 6.377 m2 olarak yapılan soğuk hava deposu örnek ve öncülük yapmak misyonunu tamamlamış ve özel sektörler ihtiyaç kadar yatırımlarını gerçekleştirmiştir.Mevcut Soğuk Hava Deposunun 7 kişi personel istihdam ile yıllık net karı 200.000.00 (ikiyüzbin) TL dir. İlçemizde 2006 yılında 13 aile ile yıllık 360 ton üretimle başladığımız mantar üretim rekoltesi 500 aile 800 oda ile yıllık üretimimiz 15.000 tonlara ulaşmıştır.İlçemizde mantar üretim rekoltesine, kısa süreli depolanması ve pazarlanmasına, istihdama katkı sağlaması, lokomotif misyonu üstlenmesi amacıyla, mevcut soğutma tesisi binası ve soğutma gruplarını kullanarak mantar üretim, pazarlama ve kısa süreli soğuk oda da stoklama tesisine dönüştürmek için çalışmalar başlatılmıştı.Keşif bedeli 2,589,620,30 TL. olan Projenin gerçekleştirilebilmesi için sanayi ve teknoloji bakanlığının BAKA üzerinden desteklediği SOGEP hibe programına 15.06.2020 tarihinde BAKA Genel Sekreterliğine müracaat edilmişti.04.11.2020 tarihinde BAKA ile sözleşme imzalanmış (2,589,620,30 TL. Yatırım maliyetinin 1,900,000,00 TL’ si BAKA hibe desteği ile kalan 689,620,30 TL’si belediye kaynakları ile karşılanacak.Tesisin Kültür mantarı üretim tesisine dönüştürüldüğünde kendi alanlarında örtü altı mantar üretimi yapmak isteyen vatandaşlarımızdan 30 aileye ranza desteği sağlandığı takdirde, 30 aileye kendi alanlarında istihdam imkanı sağlayarak aile başına yıllık asgari 20.000 TL net kazanç sağlanacaktır.Mevcut soğutma tesisini mantar üretimine dönüştürdüğümüzde 57 kişiye istihdam sağlayacak (2,394.000,00 TL yıllık ücret bedeli) Tesis 653.300 kg yıllık üretimle vergi sonrası 544,337 TL net kar elde edecek. Bunun yanı sıra elde edilen ciro ile 366.000 TL KDV, 153,531 TL. gelir vergisi olarak genel bütçeye katkı sağlayacaktır.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, Projenin kabulünde desteğini esirgemeyen Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’na, Isparta Milletvekilleri Süreyya Sadi BİLGİÇ, Recep ÖZEL, Mehmet Uğur GÖKGÖZ’e, Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK’e, BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER’e ve ayrıca projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum, ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)