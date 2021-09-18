GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

''Daha yaşanabilir bir Isparta ortaya çıkacak''

Isparta’da 440 noktada zemin etüdü çalışması başlatıldı

''Daha yaşanabilir bir Isparta ortaya çıkacak''
TÜRKİYE
G.Tarihi: 17.09.2021 18:11
55 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Belediyesinin 440 noktada başlattığı zemin etüt çalışmalarını önemli ve değerli bulan oda başkanları çalışmaları ‘Isparta için güzel bir başlangıç’ olarak tanımladı.
 
Daha yaşanabilir bir Isparta ortaya çıkacak
 
Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planının tamamlanmasının ardından 44 mahallede, 440 noktada başlattığı zemin etüt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Tarihinde ilk kez gerçekleştirilen zemin etüt çalışmasıyla birlikte Isparta’nın deprem risk haritası, sel ve su baskınları gibi doğal afet risklerinin de tespiti yapılmış olacak. Isparta Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Oya Cengiz ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi.
Gül Küçük Sanayi Sitesi alt bölgesi ve Akkent Mahallesi civarında devam eden zemin etüt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya ve oda başkanları açıklamalarda bulundu.
Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla şehirde bugüne kadar hiç yapılmamış bir çalışmaya start verdiklerini söyledi. Şehrin İmar Planı Halihazırlarının tamamlandığını kaydeden Kaya, şehrin 440 noktasında jeolojik etüt çalışmalarına başlandığını hatırlattı. Kentin imarlı alanlarında etütlerin yapıldığını aktaran Kaya, “Bu çalışmayla şehrin deprem haritasını çıkaracağız, riskli bölgelerini tespit edeceğiz. Bununla beraber sel, su baskınları, afet riskleri, toprak kaymaları olan yerlerin tespitini yapacağız. Yani Isparta’mızdaki riskli alanlarımızı çıkarmış olacağız ve böylece şehrimize inşaat yapan, mühendislik yapan arkadaşlarımızın hazır doneleri olacak. İnşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, harita mühendislerimizin elinde hazır bir veri olacak. Bizde bundan sonra imar bölgelerimizdeki kat yüksekliklerini buna göre tespit etmiş olacağız” dedi.
Çalışmaların 44 mahallede yapılacağını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Isparta’nın 440 noktasında çalışma yapılacağı için bu konuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.
Yapılan çalışmayı ‘Isparta için güzel bir başlangıç’ olarak tanımlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Oya Cengiz de “Aslında geç kalınmış bir çalışma. Isparta için böyle bir çalışmayı önemsiyoruz. Bunun üzerine veri koymak daha güzel olacak. Günümüzde imar planı çalışmalarında meslektaşlarımız, belediyeler, kurum kuruluşlar olsun yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar var.
Meslektaşlarımız açısından jeolojik ve jeoteknik çalışmalar için bir altlık olacak. Jeolojik çalışmalarda risk haritalarının oluşturulması, jeoteknik çalışmalarda zemin sınıflamaları, zeminin taşıma gücü, sıvılaşma çalışmaları gibi bir çok çalışmada yine jeoloji mühendisleri bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanacaktır” dedi.
Küresel iklim krizi çerçevesinde kuraklıkların başladığını da hatırlatan Cengiz, su kaynaklarının da korunması gerektiğine işaret ederek, “Isparta bir ova olduğu için burada yapılacak çalışmalarda su kaynaklarımızı, göller bölgesinde olduğumuz için yine onu besleyen kaynakları korumamız gerekiyor“ ifadelerinde bulundu.
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz da imar revizyonu için yapılacak çalışmaların başlangıcında olduklarını aktararak, “Bu çalışma için öncelikle Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.
İnşaat mühendisleri olarak yapılan çalışmayı çok önemli ve değerli bulduklarını dile getiren Şeref Korkmaz, “Deprem bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Her depremden sonra biz ‘ah, vah’ diyoruz. Bunu dememek adına ilk başta yapacağımız çalışmayı şimdi yapıyoruz. Isparta’nın genel revizyonu en son 2007-2008 yıllarında yapılmıştı ancak o zaman böyle bir jeolojik etüt çalışması yapılmamıştı. Bu yapılan jeolojik etüt çalışmasıyla hangi mahallede hangi durumdayız bunları çok rahat görmüş olacağız. Revizyon yaparken de bir mahallemize 7 kat verirken, bir mahallemizde belki 2 katta kalacağız. Bizim de çok arzu ettiğimiz bir olay. Zeminin durumuna göre bir çalışma olacak. O yüzden yapılan çalışmayı çok önemli ve değerli buluyoruz. Yapılan çalışma sonrasında gelen imar revizyonuna göre bizde hangi semtte, hangi mahallede hangi büyüklükte bir kat yapacağımızı, blok sayımızı, yoğunluğumuzu buna göre belirleyeceğiz. Revizyon çalışması içerisinde sosyal donatı alanları gibi bir çok alanda birbiriyle entegre olduğunda artık gerçekten yaşanabilir bir Isparta ortaya çıkmış olacak. Biz her zaman böyle çalışmaların arkasındayız, destekliyoruz” şeklinde konuştu.
Belediyenin yapacağı 440 noktadaki çalışmayı hatırlatan Korkmaz, “Belediye bu çalışmayı yapınca her parsel kendi başına sondaj yapmayacak anlamı da çıkmasın. Herkes inşaat başladığında kendi parselinde de ekstradan bir çalışma yapacak. Bu bizim için önemli. Hem Isparta’nın röntgenini çekmiş oluyorsunuz, hem de parsel bazında çalışma yaptığınız zaman özellikle yapılan binaların sağlamlığı daha iyi oluyor. Bizde bu bağlamda kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Yapacağımız binalarda zemin değerlerini net bildiğimiz için daha iyi binaları tasarlayacağız ve daha rahat çıkacağız” görüşlerinde bulundu.
 
17-09-2021-zemin-etudu-oda-baskanlari-117-09-2021-zemin-etudu-oda-baskanlari-2
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''
Yeni bir elektrikli süpürge mi düşünüyorsunuz? Peki tekrar düşünün!
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacak
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! Bu parayı sakın ödemeyin!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor!
Isparta'da emniyetten hırsızlık operasyonları
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri
Haber: Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı
Sıcacık bir kış için Koza Tekstil
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı
ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE
MEB'DEN YENİ PCR TESTİ KARARI
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
TÜRKİYE'DE BİR İLK! KORONA TESTİ ARTIK BÖYLE YAPILACAK!
Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı - Noronavirüs belirtileri
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATIORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI11 Eylül 2021
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DEISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE15 Eylül 2021
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurduGökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu13 Eylül 2021
Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!11 Eylül 2021
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısıIsparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı14 Eylül 2021
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''16 Eylül 2021
Sıcacık bir kış için Koza TekstilSıcacık bir kış için Koza Tekstil16 Eylül 2021
VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİVAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİ13 Eylül 2021
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...13 Eylül 2021
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE 14 Eylül 2021
KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!11 Eylül 2021
Uluborlu'da içme suyu kaynakları incelendiUluborlu'da içme suyu kaynakları incelendi15 Eylül 2021
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜOKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ16 Eylül 2021
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacakIsparta'da sürekli işçi alımı yapılacak17 Eylül 2021
Isparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştüIsparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü15 Eylül 2021
ISPARTA'DA CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN KALECAMPEN EN İYİ SEÇİM!ISPARTA'DA CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN KALECAMPEN EN İYİ SEÇİM!13 Eylül 2021
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı16 Eylül 2021
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileriYüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri17 Eylül 2021
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladıIsparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı13 Eylül 2021
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASITÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI15 Eylül 2021