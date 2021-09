Isparta Belediyesinin 440 noktada başlattığı zemin etüt çalışmalarını önemli ve değerli bulan oda başkanları çalışmaları ‘Isparta için güzel bir başlangıç’ olarak tanımladı.Isparta Belediyesi, şehrin halihazır planının tamamlanmasının ardından 44 mahallede, 440 noktada başlattığı zemin etüt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Tarihinde ilk kez gerçekleştirilen zemin etüt çalışmasıyla birlikte Isparta’nın deprem risk haritası, sel ve su baskınları gibi doğal afet risklerinin de tespiti yapılmış olacak. Isparta Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Oya Cengiz ve İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz, yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu söyledi.Gül Küçük Sanayi Sitesi alt bölgesi ve Akkent Mahallesi civarında devam eden zemin etüt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya ve oda başkanları açıklamalarda bulundu.Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla şehirde bugüne kadar hiç yapılmamış bir çalışmaya start verdiklerini söyledi. Şehrin İmar Planı Halihazırlarının tamamlandığını kaydeden Kaya, şehrin 440 noktasında jeolojik etüt çalışmalarına başlandığını hatırlattı. Kentin imarlı alanlarında etütlerin yapıldığını aktaran Kaya, “Bu çalışmayla şehrin deprem haritasını çıkaracağız, riskli bölgelerini tespit edeceğiz. Bununla beraber sel, su baskınları, afet riskleri, toprak kaymaları olan yerlerin tespitini yapacağız. Yani Isparta’mızdaki riskli alanlarımızı çıkarmış olacağız ve böylece şehrimize inşaat yapan, mühendislik yapan arkadaşlarımızın hazır doneleri olacak. İnşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri, harita mühendislerimizin elinde hazır bir veri olacak. Bizde bundan sonra imar bölgelerimizdeki kat yüksekliklerini buna göre tespit etmiş olacağız” dedi.Çalışmaların 44 mahallede yapılacağını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, “Isparta’nın 440 noktasında çalışma yapılacağı için bu konuda hemşehrilerimizden anlayış bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.Yapılan çalışmayı ‘Isparta için güzel bir başlangıç’ olarak tanımlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Oya Cengiz de “Aslında geç kalınmış bir çalışma. Isparta için böyle bir çalışmayı önemsiyoruz. Bunun üzerine veri koymak daha güzel olacak. Günümüzde imar planı çalışmalarında meslektaşlarımız, belediyeler, kurum kuruluşlar olsun yer seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar var.Meslektaşlarımız açısından jeolojik ve jeoteknik çalışmalar için bir altlık olacak. Jeolojik çalışmalarda risk haritalarının oluşturulması, jeoteknik çalışmalarda zemin sınıflamaları, zeminin taşıma gücü, sıvılaşma çalışmaları gibi bir çok çalışmada yine jeoloji mühendisleri bu konuda yapılan çalışmalardan yararlanacaktır” dedi.Küresel iklim krizi çerçevesinde kuraklıkların başladığını da hatırlatan Cengiz, su kaynaklarının da korunması gerektiğine işaret ederek, “Isparta bir ova olduğu için burada yapılacak çalışmalarda su kaynaklarımızı, göller bölgesinde olduğumuz için yine onu besleyen kaynakları korumamız gerekiyor“ ifadelerinde bulundu.İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz da imar revizyonu için yapılacak çalışmaların başlangıcında olduklarını aktararak, “Bu çalışma için öncelikle Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz” dedi.İnşaat mühendisleri olarak yapılan çalışmayı çok önemli ve değerli bulduklarını dile getiren Şeref Korkmaz, “Deprem bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Her depremden sonra biz ‘ah, vah’ diyoruz. Bunu dememek adına ilk başta yapacağımız çalışmayı şimdi yapıyoruz. Isparta’nın genel revizyonu en son 2007-2008 yıllarında yapılmıştı ancak o zaman böyle bir jeolojik etüt çalışması yapılmamıştı. Bu yapılan jeolojik etüt çalışmasıyla hangi mahallede hangi durumdayız bunları çok rahat görmüş olacağız. Revizyon yaparken de bir mahallemize 7 kat verirken, bir mahallemizde belki 2 katta kalacağız. Bizim de çok arzu ettiğimiz bir olay. Zeminin durumuna göre bir çalışma olacak. O yüzden yapılan çalışmayı çok önemli ve değerli buluyoruz. Yapılan çalışma sonrasında gelen imar revizyonuna göre bizde hangi semtte, hangi mahallede hangi büyüklükte bir kat yapacağımızı, blok sayımızı, yoğunluğumuzu buna göre belirleyeceğiz. Revizyon çalışması içerisinde sosyal donatı alanları gibi bir çok alanda birbiriyle entegre olduğunda artık gerçekten yaşanabilir bir Isparta ortaya çıkmış olacak. Biz her zaman böyle çalışmaların arkasındayız, destekliyoruz” şeklinde konuştu.Belediyenin yapacağı 440 noktadaki çalışmayı hatırlatan Korkmaz, “Belediye bu çalışmayı yapınca her parsel kendi başına sondaj yapmayacak anlamı da çıkmasın. Herkes inşaat başladığında kendi parselinde de ekstradan bir çalışma yapacak. Bu bizim için önemli. Hem Isparta’nın röntgenini çekmiş oluyorsunuz, hem de parsel bazında çalışma yaptığınız zaman özellikle yapılan binaların sağlamlığı daha iyi oluyor. Bizde bu bağlamda kendimizi daha rahat hissedeceğiz. Yapacağımız binalarda zemin değerlerini net bildiğimiz için daha iyi binaları tasarlayacağız ve daha rahat çıkacağız” görüşlerinde bulundu.