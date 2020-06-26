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Isparta'da karar! Sentetik gülsuyu satışı engellenmeli

Isparta'da karar! Sentetik gülsuyu satışı engellenmeli
TÜRKİYE
G.Tarihi: 26.06.2020 12:48
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ITSO Meclisi karar aldı
 
Sentetik gülsuyu satışı engellenmeli
 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar’ın daha önce kamuoyuna açıkladığı ‘sentetikle mücadele’ doğrultusunda önemli bir karar aldı. Önceki gün ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan başkanlığında toplanan ITSO Meclisi, ilimizin sembolü gül ile ilgili çalışmalar yapılması için kararlar aldı. ITSO Meclisi, sentetik gülsuyu imalatının yasaklanmasını ya da satılan ürüne ‘sentetiktir’ ibaresi yapılmasını istedi. İşte o kararlar:
 
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI MECLİS KARARI
  1. Isparta gül çiçeği, odamızın da katkıları ile süs bitkileri kapsamından endüstri bitkisi kapsamına alınmış ve bir sanayi ürünüdür. Türkiye'de ve dünyada en fazla ve en verimli şekilde sadece Isparta'da üretilebilmektedir. Gül çiçeğine dayalı gülyağı piyasası Isparta'da oluşmaktadır. 150 yılı aşkın geçmişi ile Isparta gül çiçeği, Isparta ile bütünleşmiş, Isparta’nın sembolü haline gelmiştir.
  2. Isparta gül çiçeği diğer süs bitkilerinden ayrıldığı ve endüstriyel tarım ürünü olduğu için üreticiye doğrudan destek verilmeli, tüccar gül çiçeği ve güle dayalı ürünlerle ilgili üretim konusunda teşvik edilmelidir.
  3. Gül çiçeği, tarımın sosyalliğini ortaya koyan ve geniş tabanlara yayılan bir üretim modelidir. Planlı bir üretim stratejisi ile birlikte çiftçilerimiz ve kırsalda yaşayan bireyler için önemli bir geçim kaynağıdır. Çünkü dünyanın gül yağı ihtiyacının %65’den fazlası Isparta tarafından karşılanmaktadır. Kozmetik sektöründe çok büyük bir öneme sahip olan gülyağı üretimi için en uygun gül çeşididir. Bununla beraber ilimizde son yıllarda özellikle memur kesimi tarafından ek gelir fırsatı olarak gül tarımının yatırım olarak değerlendirildiği gözlenmekte ve izlenmektedir.
  4. Isparta, gül çiçeğini kozmetik sanayiine gülyağı hammaddesi olarak değerlendirmektedir. Gül tarımının sadece tek bir ürüne odaklanılmış şekilde gülyağı üretilerek devam ettirilmesi Isparta gül çiçeği açısından önemli bir tehdittir. Kozmetik sektöründe arama malı ve hammadde olarak kullanılan gülyağı, katma değerli ürün üretimi için son derece önemli bir üründür. Dünya genelinde katma değerli ürünler üretilerek, Isparta’nın gülyağından elde ettiği gelirin çok daha fazlası elde edilmektedir. Oluşabilecek bir arz fazlası durumunda üreticilerimizin ellerinde stok oluşacaktır. Yurt dışı müşterilerinin gülyağı almaması durumunda oluşabilecek gülyağı stoku sonucunda gülyağı fiyatında dalgalanmalar oluşacaktır. Bu dalgalanma da gül çiçeği taban fiyatına yansıyacak, fiyatı azaltacaktır. Isparta kozmetik sektörü ele alındığında katma değerli ürünlerin yeni üretilmeye başladığı görülmektedir. Sektörün canlanması ve Isparta’nın gül çiçeğinden elde ettiği gelirin artırılması için katma değerli üretime destek ve teşviklerin artırılması, oluşabilecek arz fazlasının da herhangi bir fiyat düşüşü olmadan değerlendirilmesine sebep olacaktır. Ayrıca katma değerli ürün üretiminin yanında firmaların marka değerlerinin artırılması için de fırsat olacaktır.
  5. Doğal ve gerçek gülsuyu, yağ altı gülsuyu, yağlı gülsuyu gibi terimlerle ifade edilen gülsuyu sadece Isparta'da üretilebilmektedir. Çünkü gülsuyu, gülyağı yaparken elde edilen özel bir üründür. Isparta'nın doğal gülsuyunun Türkiye pazarında daha çok tanınması, tüketiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bu anlamda gül suyu için coğrafi işaret alınması Amacıyla çalışmalar yapılmalı, Isparta gül suyu bu anlamda koruma altına alınmalıdır.
  6. Bu konuda yapılacak çalışmalarda en önemli engel sentetik gülsuyudur. Sentetik gülsuyu üretiminin engellenmesi ve satışının yasaklanması konusunda gerekli girişimler yapılmalıdır. Sentetik gülsuyu üretimi ve pazarlamasının kanunen yasaklanmasa bile sentetik olarak üretilen gülsuyunun üzerine mutlaka 'sentetiktir' ifadesi konulmalıdır. Sentetik olarak yapılıp da doğal gülsuyu sanılarak raflarda bulunan ürünlere izin verilmemelidir. Isparta gül suyunun ulusal ve uluslararası alanda marka değerini ve tüketicilerin bu konudaki farkındalıklarını artırmak adına çalışmalar yapılması gerekmektedir.
  7. İl dışından gelip de ilimizdeki firmalardan sentetik gülsuyu satın alıp, bunu su ve diğer bileşenlerle birleştirerek tonlarca ürün haline getiren, çeşme suyunu Isparta gülsuyu diye satan başka şehirlerdeki firmaların bu faaliyeti engellenmelidir. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi noktasında farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.
  8. İlimizde faaliyet gösteren firmaların doğal ve gerçek gülsuyu imalatlarında farkındalık sağlayacağı sloganlara yer verilmelidir. Isparta'da üretilen doğal gülsuyu ürünlerinin üzerine 'Doğal gülsuyu sadece Isparta'da üretilir' sloganı yazılması tavsiye edilmelidir. Bu amaçla coğrafi işaret alınmalı ve tüm sektör temsilcileri bu konuda bilinçlendirilmelidir.
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