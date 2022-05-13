*EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK KUCAK AÇTI.

Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birim Sorumlusu Muammer Emre GÖKGÖZ, Memursen Isparta Engelliler Koordinatörü Ecir TÜLCAN, Memursen Isparta Kadın Kolları Başkanı Semra ÇÖL, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün daveti üzerine farkındalık amacıyla Eğirdir Belediye Meclisinin konuğu oldular.Belediye Başkanlığında yapılan toplantıda GÖKGÖZ Türkiye’de Isparta ilinde ve ilçelerinde yaşayan engellilerin oranlarından ve engelliliğin ne olduğundan bahsetti. GÖKGÖZ Engellilik ile ilgili örnekler vererek şehir planlaması ile ilgili bilgiler verdi. İlçenin sahil ilçesi olduğuna değinen GÖKGÖZ engelsiz plaj için gerekli incelemenin yapılmasını ve en kısa zamanda hayata geçirilmesi önerisinde bulundu. Böyle bir toplantının organize edilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten GÖKGÖZ yapılacak erişilebilirlik çalışmalarında her zaman desteğe hazır olduklarını belirtti.Duygu dolu anların yaşanmasına sebebiyet veren GÖKGÖZ; ’30 yaşındayım, hayatımın 15 yaşına kaar olan bölümünü evde geçirdim. Sadece evden okula, evden okula giderdim. Sonrasında işler çok değişti. Tekerlekli sandalye ile dışarı çıkmaya başladım. Tekerlekli sandalye nasıl kullanılır onu öğrenmeye başladım. Tek başıma Isparta’nın bir mahallesinden merkeze nasıl gidilir, nasıl gelinir bunu öğrenmeye başladım. Sonrasında gördüm ki tek başımıza bazı engelleri aşabiliyoruz. Aslında engel diye bir şey yoktur. Engelleyenler vardır. Engellerinde üstesinden gelmeye başladım. Tabi bunu tek başıma mı yaptım, hayır. Ailemin, çevremin, arkadaşlarımın desteğiyle yaptım. Bir çok kez yerel yönetimlere, bir çok kez daha üst makamlara yazılar yazdık. Öneriler sunduk bakın biz engelliyiz, bunları yaşıyoruz. Tekerlekli sandalye ile buradan geçemiyoruz. Yada görme engelli bir arkadaşımız beyaz bastonla ben bu kaldırımdan gidemiyorum diyor. Sonrasında biraz daha değişti işler. Geldik 20 yaşına, 15 yaşında tekerlekli sandalyeyi kullanmayı öğrendik demi çok güzel. 20 yaşında da bastonla ayağa kalkmayı öğrendim. Değneklerle ayağa kalktığımda dedim ki insanlara, hayata, denize, toprağa yukarıdan bakmak daha güzel, ben bu cihazlarla, bu değneklerle ayağa kalktım ve inanın bu Isparta’ya yaradı. Özelde şirketlerde çalıştım, kendi ekmeğimi çıkardım, yeri geldi tasarımlar yaptım sattım ve en büyük duamdı engelliklere faydalı olabileceğim bir iş, dernek görevi verildi bana yıllarca engelliler derneğinde yöneticilik yaptım. Ve sonrasında bu dönemde Isparta Belediyesinde Engelli Koordinasyon Sorumlusu olarak görev yapıyorum. Engellilik nedir? Diye sorduğumda bir çok kişi bana bakıyorlar. Ama cevap yok, asıl cevabı şu, herhangi bir uzvunda eksiklik olan kişiler, ama bu değil. Engellilik beyinde, zihinde, düşünemeyenlerde. Ortopedi bir engelli vatandaş belediye ye geldiğinde, binadan çıktığında evine nasıl gidecek. Şu masaların belki de hiçbirinde hiç konuşulmadı daha evveli ama sonrasında gördük ki akülü arabalar çıktı, akülü bastonlar çıktı, kılavuz yollar çıktı. Engellerimize göre rampalar, kaldırımlar yapılmaya başlandı. Tamam dedik 3. Plan insan olmaktan çıktık. Evet ikinci plana geçtik. Bana yettimi yetmedi. Yaşadığım şehirde engelli otobüs sıkıntısı vardı. Bir tane göstermelik otobüs geldi, hayır dedik, dernekler olarak göstermelik istemiyoruz dedik. 81 ilde tamamlanması zorunlu oldu. Bir engel ortadan kalktı. Allah’ın izniyle biz bunların üstesinden gelmiş insanız. Daha önce düşünülmemiş, yapılmamış, ama bu dediğim gibi düşünceyi gerektiriyor. Şu anda ne yapıyoruz. Tamamen yaptığımız iş gönül işi. Burada da şahsın adına gönülden varım. Böyle bir organizasyonun Engelliler Haftasında yapılması Veli GÖK Başkanımın öncülüğünde yapılması cidden onure etti beni. Çok teşekkür ediyorum, sağolun varolun. Vermek istediğim mesaj şu; ‘Eğirdir gibi bir ilçede ne kadar yetişilebilir bina, ne kadar yetişilebilir sosyal faaliyet alanı, ne kadar plaj, yaparsak bu bizim artımıza. Ben şahsen verilebilecek tüm desteğe hazırım. Gerekirse ben buraya haftada 4 gün gelirim. Başkanım hayalim dediğim projelerden birisi engelli plajı. Bu ülkede 8,5 milyon engelli şu anda evinden çıkmıyor. Eğirdir’de ne kadar engelli var bir çalışma yapalım inşallah. Onlara birlikte ulaşalım, birlikte ziyaretlerimizi yapalım. Belediyemiz, Kaymakamlığımız, STK’larımız hep birlikte el ele verelim ENGELSİZ ISPARTA’yı, ENGELSİZ EĞİRDİR’İ, ENGELSİZ TÜRKİYE VE ENGELSİZ DÜNYA’NIN adını koyalım. 2030 Engelsiz Vizyonu bunu gerektiriyor zaten. Tekrardan teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.’ İfadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Meclisinde konuşan Isparta Memur Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Gürcan Dünya nüfusunun %15’ini Türkiye nüfusunun ise %12,3’ünü engelli bireylerin oluşturduğunu ve Memur-Sen olarak bunun bilincinde olduklarını altını çizerek, “Bizde hiçbir komisyon formalite icabı kurulmaz, bilakis samimiyetimizin, inanmışlığımızın bir gereğidir.Engelliliğin ve farkındalığın oluşabilmesi için engellilik eğitimi şart olup bu eğitim ana sınıfından başlayarak tüm bireylere ders olarak okutulmalıdır.Memur Sen Kadın Komisyonu Başkanı Semra ÇÖL ise Eğitim Aile de başlar . Aile, evlilik ve kan bağına dayanan; anne, baba, çocuklardan oluşan en küçük sosyal gruptur. Toplum, ailelerden oluşur. Bu nedenle, aile toplumun temeli olarak kabul edilir. Sevgi, saygı, gelenek ve görenek gibi değerler öncelikle ailede kazanılır. Aile; inançların, ahlaki davranışların, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin öğrenildiği yerdir. Aile kurumunun en önemli niteliği, sevgi odaklı bir ilişkiler dünyası olmasıdır. Bu yönüyle aile, bireyleri sevgi ve şefkatle toplumsal hayata hazırlayan bir okuldur.Aile bireylerinin huzurlu bir ortamda iyi yetişmesi, toplum için de hayati önem taşır. Çünkü ailenin huzuru ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğu demektir. Aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aile bireylerinin davranışları çok önemlidir. Öncelikle ailede huzur, mutluluk ve güven ortamının oluşması gerekir. Bu da ancak aile bireylerinin büyüklerine karşı saygı, küçüklerine karşı ise sevgiyle davrandıkları bir ortamda gerçekleşir.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu. Meclisin diğer önemli bir konuğu olan İşadamı Mehmet CADIL’ında katılımı ile hatıra fotoğrafı çekildi.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)