Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler İlçesi'nde Muhtarlarla Buluştu

Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler ilçesini ziyaret ederek köylerdeki muhtarlarla toplantılar düzenledi. Bu ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Tarım ve Orman Müdürü, İl Özel İdaresi yetkilileri ve AFAD müdürleri de hazır bulunarak muhtarların ve vatandaşların taleplerini dinlediler.Vali Baruş'un ziyareti, Isparta il merkezine uzak olan Kesme köyünden başladı. Köyde yoğun ilgiyle karşılanan Vali Baruş, vatandaşlarla talep ve önerileri paylaştı. Vali Baruş, bu topraklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, vatansız insanın köksüz ağaca benzediğini ifade etti.Vali Baruş, Kesme İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti ve derslerine katıldı. Daha sonra köyde bulunan sağlık ocağını da ziyaret eden Vali Baruş, sağlık personeline teşekkür etti.Kasımlar köyüne geçen Vali Baruş, burada da vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve içme suyu konusunda bazı köylerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.Vali Baruş, Sütçüler ilçe merkezinde muhtarlarla bir araya gelerek okul servisleri, dolandırıcılık, orman yangınları ve kadına yönelik şiddet gibi konularda bilgilendirmelerde bulundu. Ayrıca orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.Son olarak Yeşilyurt köyüne geçen Vali Baruş, toprak kayması riski olan bir bölgeyi inceledi ve AFAD yetkililerinden bilgi aldı. Köydeki vatandaşlarla da görüş alışverişinde bulundu.Vali Aydın Baruş'un ziyareti sırasında, muhtarlar ve vatandaşlar taleplerini ileterek sorunlarını paylaştılar. Vali Baruş ise bu ziyaretlerin amacının vatandaşların taleplerini dinlemek ve sorunlara çözüm bulmak olduğunu belirtti.