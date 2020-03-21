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Yasağa uymadılar cezayı yediler! Günün öne çıkan haberleri

Yasağa uymadılar cezayı yediler! Günün öne çıkan haberleri
ISPARTA
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Yasağa uymadılar cezayı yediler (21 Mart 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
21 Mart 2020 Cumartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Haber7.com okuyucuları için derledik.
 
VAKA SAYISI 670
Koca: Hasta sayımız 670’e ulaştı, 9 can kaybımız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de koronavirüs ile ilgili son rakamları duyurdu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var” ifadelerini kullandı.
 
ERDOĞAN’DAN UYARI
Erdoğan: Zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından vatandaşlara koronavirüs uyarılarında bulundu. Erdoğan “Koronavirüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Hijyen kurallarına riayet etmeli, sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız" mesajını paylaştı.
 
SAĞLIKÇILARA DESTEK
Akşam 21.00’de yapılan alkışlı desteğe Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan da katıldı
Türkiye genelinde akşam saat 21.00’de sağlık personeline destek için başlatılan alkış desteğine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı. Desteğe Türkiye çapında büyük katılım olduğu görülürken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canla başla çalışan sağlık personeli için bugün son bir kez en büyük alkışı istediklerini hatırlattı
 
SORUMSUZLUK
Tüm uyarılara rağmen birçok vatandaş Belgrad Ormanı’na akın etti
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde üstüne basa basa ’evde kal’ uyarıları yapıldı. Günlerdir milyonlarca kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmadı. İstanbul'da sorumsuz kişiler ise evde kal sloganını dinlemeyip kendilerini Belgrad Ormanı'na attı. Mangala giden binlerce İstanbullunun bu sorumsuz davranışı büyük tepki çekti.
 
HOLLANDA’DAN ACI HABER
Hollanda’da yaşayan 3 Türk vatandaşı koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda’daki Türk Kovid-19 hastaları ile açıklamada bulundu. Dişli, ülkede 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtirken virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin, 82 yaşında bir erkek ile 70 ve 66 yaşlarında iki kadın olduğunu söyledi.
 
YASAĞA UYAMAYANA CEZA
Sivas’ta 14 günlük evde kalma kuralına uymayanlara 3 bin 150 TL ceza kesildi
Sivas'ta yurt dışından dönüş yapan 3 şahsı belirttikleri adreste bulamayan görevliler, 14 gün boyunca evde kalma kuralına uymayan şahıslara para cezası uyguladı. Sivas Valiliği yaptığı açıklamada 1593 Sayılı Umumi Hıffızısıha kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL para cezası kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
 
DÜNYA PANİKTE
Koronavirüs sebebiyle dünyada ölenlerin sayısı 11 bini geçti
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 417’ye ulaştı. Vaka sayısında da patlamada yaşandı. 244 binlerde seyreden enfekte sayısı 275 binlere çıktı. Hastalığa yakalanan ve iyileşenlerin sayısı ise 91 bin 954 oldu. İngiliz hükümeti sürü bağışıklılığı politikasından vazgeçerek önlemlerini arttırmaya başladı. ülkede koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden geçerli olmak üzere restoran, bar, cafe, sinema ve tiyatroların kapatılmasına karar verildi. Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalya'da ölü sayısı 627 artarak 4 bin 32'ye yükseldi.
 
YENİ SEMPTOMLAR VAR
Koronavirüs semptomları arasına ishal, iştahsızlık ve bulantı da eklendi
Çin'deki 3 hastanede 204 enfekte kişi üzerinde yapılan incelemenin bulguları bilimsel makale olarak yayımlandı. Çinli uzmanlar, yeni tip koronavirüsün ateş, öksürük ve nefes zorluğunun yanı sıra ishal, iştahsızlık ve bulantı gibi sindirim sistemini etkileyen yeni semptomlarının olduğunu açıkladı.
 
NEW YORK’TA HAYAT DURDU
New York’ta salgın önlemi olarak tüm faaliyetler durduruldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri New York'ta zorunlu hizmetler hariç tüm kamu ve özel kuruluşların faaliyetleri durduruldu. Bu arada ABD Kongresinin iki üyesinin, salgın nedeniyle ortaya çıkan finansal piyasalardaki çöküş öncesinde konumlarını kullanarak elde ettikleri bilgilerle haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.
 
TRUMP KÜÇÜMSEDİ
Washington Post: CIA, Trump’ı salgın hakkında defalarca uyarmıştı
ABD istihbaratının ocak ve şubat aylarında Beyaz Saray ile Kongre'ye gönderdiği raporlarda, Çin'deki yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gerçek boyutunun saklandığı ve yakında küresel bir "pandemi" olacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi. Washington Post’un haberine göre raporlara rağmen Donald Trump, virüsün ABD'ye yönelik tehdidini küçümsediği öne sürüldü.
 
PLAY-OFF TARTIŞMASI
Süper Lig için ortaya atılan play-off iddiaları takımları ikiye böldü
Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, koronavirüs önlemlerinin uzaması halinde ise play-off gibi senaryoların ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise play-off uygulamasının haksızlık olacağını söyledi.
 
DEMİRAL TEMİZ ÇIKTI
Merih Demiral’ın koronavirüs testi negatif çıktı
İki futbolcusunda koronavirüse rastlanan İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın koronavirüs testinin negatif olduğunu açıkladı. Bu arada İspanya’da karantina kaçarak ülkesine giden Real Madrid oyuncusu Luka Joviç için Sırbistan hükümeti “Evinden çıkarsa tutuklarız” açıklamasını yaptı.
 
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