Canan Karatay: "Vücudumuzun Her Hücresini Zehirliyor"

Sağlık üzerine yaptığı açıklamalar ile gündeme damga vuran Prof. Dr. Canan Karatay, kritik uyarılarda bulundu. Karatay, "Vücudumuzun her hücresini zehirliyor" diyerek özellikle gençlerde artan tehlikeli duruma dikkat çekti.

Tehlikeli Tarım İlaçları

Canan Karatay, tarım ilaçlarının zararlarına vurgu yaparak, "Tarım ilaçları geçen sene Amerika'da 85 milyon ton kullanılmış. Bunlar vücuda girdiğinde her hücreyi, beyin hücresi dahil, zehirliyor. Kanımızı da zehirleyerek ürememize mani oluyor" ifadelerini kullandı.

Aspartam ve Diyet İçecekler

Karatay, besin ve toksik maddelerin önemine değinerek, gençlerde görülen el titremeleri ve sinir bozukluklarına dikkat çekti. "Günde 1,5 litre şekerli ve gazlı içecek içiyoruz hocam ama içinde şeker yok" diyen hastalara cevaben, "Bilhassa aspartam içeren diyet içecekler çok tehlikeli ve gençlerimize çok yazık. Lütfen şekerli gazlı içecekleri çocuklarımıza vermeyelim. El titremeleri başladıysa nörodejeneratif bir olay olduğunu biliyoruz. Toksik maddeler vücuda girdiğinde bu etkileri özellikle gençlerde görüyoruz. Uzak durmamız lazım" dedi.

Karatay, YouTube'da "Karatay Sözü" adlı kanalında yaptığı paylaşımlar ile sağlıklı yaşam ve hastalıklara dair önemli açıklamalar yapmaya devam ediyor.