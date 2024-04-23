"Çiftçilere Sebze Fidesi Desteği: Başvurular Başladı!"

Çiftçiler için sevindirici bir haber geldi! Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bir proje kapsamında, çiftçilere domates, biber ve patlıcan fidesi temin edilecek. Bu destekle çiftçilere yüzde 75 hibe desteği sağlanacak, böylece atıl arazilerin etkin kullanımı arttırılacak ve tüketicinin daha ucuz sebze tüketmesi hedefleniyor.

Bugün itibarıyla başlayan başvurularla, fide almak isteyen çiftçilere destek verilecek. Dağıtılacak olan 395 bin adet fide, mayıs ayının ortalarına kadar çiftçilere ulaştırılacak. Bu destekle çiftçilerin üretim süreçlerine katkı sağlanması ve tarım sektöründe verimliliğin artması hedefleniyor.